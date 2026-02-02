"아빠의 담배 연기 속에서 자란 딸"…13세 소녀, 위암 말기 비극
|
|
|자료사진 출처=언스플래쉬
[스포츠조선 장종호 기자] 13세 소녀가 아버지에 의한 간접흡연으로 위암 말기 진단을 받은 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.
차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 허난성에 사는 13세 소녀 A는 최근 위암으로 판명돼 수술대에 올랐다.
하지만 의료진은 수술 도중 포기해야 했다.
의료진은 "전신에 다발성 전이가 퍼져 있었고, 복강은 마치 콩을 뿌려놓은 듯 크고 작은 종양으로 가득 차 있었다. 치료 가능성이 전혀 없는 상태였다"고 전했다.
가족 면담 결과, 소녀의 아버지는 오랜 기간 집 안에서 흡연을 지속해왔고, 그 결과 아이는 어린 시절부터 간접흡연에 노출된 환경에서 자라왔다.
전문가들은 흡연자의 직접 흡연뿐 아니라 가족과 주변인에게 노출되는 간접흡연 역시 동일한 수준의 위험을 초래한다고 경고한다. 담배 연기를 흡입하는 순간, 인체 전반에 해로운 영향을 미치며 특히 성장기 아동에게 치명적일 수 있다는 것이다.
이번 사례는 흡연이 개인의 문제가 아닌 가족 전체의 건강을 위협하는 행위임을 재확인해 주며, 금연의 필요성을 절실히 일깨우고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.