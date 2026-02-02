"아빠의 담배 연기 속에서 자란 딸"…13세 소녀, 위암 말기 비극

기사입력 2026-02-02 14:17


"아빠의 담배 연기 속에서 자란 딸"…13세 소녀, 위암 말기 비극
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 13세 소녀가 아버지에 의한 간접흡연으로 위암 말기 진단을 받은 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

차이나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 허난성에 사는 13세 소녀 A는 최근 위암으로 판명돼 수술대에 올랐다.

하지만 의료진은 수술 도중 포기해야 했다.

의료진은 "전신에 다발성 전이가 퍼져 있었고, 복강은 마치 콩을 뿌려놓은 듯 크고 작은 종양으로 가득 차 있었다. 치료 가능성이 전혀 없는 상태였다"고 전했다.

가족 면담 결과, 소녀의 아버지는 오랜 기간 집 안에서 흡연을 지속해왔고, 그 결과 아이는 어린 시절부터 간접흡연에 노출된 환경에서 자라왔다.

전문가들은 흡연자의 직접 흡연뿐 아니라 가족과 주변인에게 노출되는 간접흡연 역시 동일한 수준의 위험을 초래한다고 경고한다. 담배 연기를 흡입하는 순간, 인체 전반에 해로운 영향을 미치며 특히 성장기 아동에게 치명적일 수 있다는 것이다.

이번 사례는 흡연이 개인의 문제가 아닌 가족 전체의 건강을 위협하는 행위임을 재확인해 주며, 금연의 필요성을 절실히 일깨우고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

로제, 브루노 마스 볼에 뽀뽀 쪽♥..‘아파트’로 그래미 오프닝→현장 떼창

2.

김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳에 악 있어" 의미심장

3.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

4.

'이장원♥' 배다해, 끔찍한 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러...뒤에서 택시가 박아" ('다해는다해')

5.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

연예 많이본뉴스
1.

로제, 브루노 마스 볼에 뽀뽀 쪽♥..‘아파트’로 그래미 오프닝→현장 떼창

2.

김지민, '김준호 녹취 요구' 박나래 논란 마음 고생 컸나 "선 있는 곳에 악 있어" 의미심장

3.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

4.

'이장원♥' 배다해, 끔찍한 교통사고 당했다 "비명 엄청 질러...뒤에서 택시가 박아" ('다해는다해')

5.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

스포츠 많이본뉴스
1.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

2.

"2연패 도전 기회 자주 오지 않아. 놓치지 않겠다." 10억원 더줘도 남은 낭만 FA의 자신감

3.

‘진짜 온다고?’ 14억 풀베팅에 12패 굴욕…WS 챔피언은 왜 KBO에서 실패한 투수를 다시 봤을까

4.

KBO 씹어먹을 것 같았던 최강 커리어, 코치 어깨빵만 남기고 떠났는데...김혜성과 함께 부활할까

5.

'볼넷 1위 + 사구 1위' 외롭다 호소했던 콜어빈, 메이저리그 우승팀으로 복귀 → 다저스와 마이너리그 딜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.