캐딜락&GMC 프리미엄 채널, GMC 신차 출시 기념 2월 특별 프로그램 전개

캐딜락&GMC 프리미엄 채널이 GMC 브랜드 신차 출시와 함께 2월 프로그램을 운영하며, 캐딜락과 GMC 두 브랜드의 주요 차종을 중심으로 한 고객 커뮤니케이션을 강화한다.
캐딜락&GMC 프리미엄 채널은 GMC의 '아카디아(Acadia)'와 '캐니언(Canyon)'을 선보이며 GMC 브랜드 라인업의 국내 시장 진입을 본격화했다. 아카디아는 최상위 드날리 얼티밋 단일 트림의 대형 SUV로 고급 소재와 정교한 마감, 여유로운 3열 공간과 정숙한 주행 감각을 통해 브랜드의 프로페셔널 그레이드 철학을 구현했다.
캐니언 드날리는 2.7L 터보 엔진과 트럭 전용 하드웨어를 기반으로 강력한 견인·적재 성능 및 오프로드 주행 역량을 갖추는 한편, 동급 최초로 제3종 저공해 차량 인증을 획득해 실용성과 효율성을 함께 확보했다.
GMC 캐니언. 사진제공=GMC
GMC 아카디아와 캐니언은 전국 캐딜락&GMC 프리미엄 채널 전시장에서 전시 및 시승, 구매 상담이 진행중이며, 기존 GM 브랜드 차량(캐딜락·쉐보레·GMC)을 보유한 고객이 해당 차종을 구매할 경우 차량 가격의 2% 재구매 할인 혜택이 제공된다.
이와 함께, GMC 아카디아와 캐니언 출시를 기념해 1월 27일부터 3월 31일까지 상담 이벤트가 진행된다. 해당 기간 동안 이벤트 페이지를 통해 상담을 신청한 고객을 대상으로 라이카 D-LUX 8 카메라, 예티 로디 24 하드 쿨러, 스타벅스 카드 교환권이 추첨을 통해 증정된다. 또한 상담 후 3월 31일까지 차량을 출고한 고객 중 추가 추첨을 통해 GS칼텍스 모바일 주유권 10만 원권이 제공된다.
캐딜락 '더 뉴 에스컬레이드 ESV'
한편, 캐딜락을 대표하는 럭셔리 풀사이즈 SUV 더 뉴 에스컬레이드 ESV 구매 고객을 위한 2월 고객 프로그램도 마련됐다. 해당 고객에게는 평생 엔진오일 무상 교체 혜택(최대 10회)이 제공되며 500만 원 현금 할인 36개월 할부(이자율 3.6%, 선수금 30%) 60개월 리스(이자율 3.9%, 보증금 30%) 제휴 할부 또는 리스 이용 시 선수금 또는 보증금 500만 원 지원 등 네 가지 금융 프로그램 중 하나를 선택할 수 있다.
캐딜락과 GMC의 2월 프로모션과 상담 이벤트에 대한 자세한 정보는 전국 캐딜락&GMC 프리미엄 채널 전시장에서 확인할 수 있다. 또한 브랜드별 상세한 판매조건과 이벤트 내용은 각각 캐딜락 홈페이지, GMC 홈페이지를 통해서도 확인 가능하다.