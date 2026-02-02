가성비 와인 세트부터 1억 3900만원 위스키까지…롯데마트, 설 주류 선물 160여 종 선보여

롯데마트가 올 명절 160여 종의 다채로운 주류 선물세트를 앞세워 실속형 초저가 와인부터 하이엔드 위스키까지 폭넓은 가격대의 상품을 한데 모아, 양극화되는 주류 소비 흐름에 대응한다. 신년 맞이 말띠 에디션과 캐릭터 컬래버레이션, DIY 선물세트 등 다변화되는 취향을 만족시킬 이색 주류도 함께 선보인다.

우선 와인은 2병 묶음 세트로 실속 선물 수요를 공략한다. 설 사전예약(12/26~1/28) 중간 집계 결과, 2병 묶음 세트는 와인 판매량 상위 5개 품목 중 4개를 차지하며 가성비 선물로 인기를 얻고 있다. 대표 상품 '프랑스 론 와인 2종 세트(앙리 드 플로레·셰리에 도르 각 750ml)'는 3만 9900원에 판매하며, '프랑스 와인 1호(빌퐁텐·샤이용 라 바 타이유 각 750ml)'는 4만 9900원에 제공한다. '바냐마올라 파고 2종 세트(파고 스위트 화이트·파고 스위트 레드 각 750ml)'는 2만 9900원으로, 병당 1만원대 초저가 상품으로 구성했다.

고객이 직접 와인을 골라 구성하는 'DIY 와인 선물세트'도 운영한다. 종류 제한 없이 원하는 와인 1병 또는 2병을 선택 시 선물용 케이스를 무상 제공하며, 1병은 3만원 이상, 2병은 5만원 이상 구매 시 적용된다. 정형화된 구성에서 벗어나 취향과 예산을 고려한 맞춤형 선물이 가능해, DIY 세트는 올 명절 전체 와인 선물세트 매출 4분의 1 이상을 차지하고 있다. (※ 점별 수량 상이, 케이스 재고 소진 시 조기 종료)

'붉은 말의 해'를 상징하는 신년 기획 양주 세트도 눈에 띈다. 띠 에디션은 새해에만 만나볼 수 있는 한정 상품으로, 롯데마트는 지난해 선보인 뱀띠 양주 인기에 힘입어 올 명절 말띠 에디션 물량을 25% 가량 늘렸다. 위스키 업계 거장으로 꼽히는 빌리 워커가 블렌딩한 '글렌알라키 13년 말띠 에디션(700ml)'을 24만 9000원에 판매하며, '돈 훌리오 1492 '조니워커 블루 말띠 에디션(750ml, 스탬프, 액자)'은 특별한 순간을 기념할 수 있는 스탬프 키트를 함께 구성해 36만 9800원에 제공한다. 본판매가 시작되는 7일(토)부터는 프리미엄 데킬라 '돈 훌리오 1942 말띠 에디션(750ml)'을 34만 8800원에 내놓는다.

'애주가들의 성지'로 불리는 주류 전문 매장 보틀벙커에서는 고급 주류 라인업을 강화했다. 보르도 그랑크뤼 1등급 와인 '샤또 오 브리옹 2015(750ml)'를 129만원, '샤또 무똥 로스췰드 2015(750ml)'를 149만 9000원에 판매하고, 희소성 높은 부르고뉴 와인 '엠마뉴엘 후제 본 로마네 크로 파랑투(750ml)'는 469만원에 선보인다. 지난해 와인 전문지 '와인 스펙테이터'가 세계 2위 와인으로 선정한 '오베르 UV-SL 샤르도네(750ml)'는 45만 9000원에 만나볼 수 있다.

하이엔드 위스키는 역대 최고가 상품까지 만나볼 수 있다. 올 명절 최고가 주류로 '맥캘란 피터 블레이크 다운 투 워크(700ml)'를 1억 3900만원에 판매하며, '달모어 45년(700ml)'은 행사가 3880만원에 제공한다. 이외에도 유명 브랜드를 중심으로 판매가 집중되는 위스키 트렌드를 반영해, 롯데마트는 글렌피딕·발베니 등 스테디셀러 물량을 전년 대비 90% 확대해 운영한다.

MZ세대를 겨냥한 캐릭터 콜라보 상품도 마련했다. 라이프스타일 브랜드 MNH과 협업한 롯데마트·슈퍼 단독 상품으로, 병 라벨과 패키지 전반에 캐릭터 디자인을 적용한 이색 주류 2종을 선보인다. '인비보 소비뇽 블랑 MNH 에디션(750ml)'은 할인가 2만 6100원에, 굿즈를 함께 구성한 '파이퍼 하이직 뀌베 브뤼 MNH 키링 패키지(750ml)'는 9만 9000원에 구매할 수 있다.

이와 함께 올 명절에는 소장 가치가 높은 한정판 주류도 선보인다. 오는 2월 말까지 보틀벙커 전점에서 인기 일본 위스키 '히비키 하모니(700ml)'를 일자별 한정 수량으로 판매하며, 보틀벙커 잠실점에서는 브랜드 고유의 동양적인 감성을 담은 미니 팝업 스토어를 운영해 차별화된 명절 쇼핑 경험을 제공한다. (※ 점별 운영 기간 상이)


롯데마트는 오는 6일까지 선물세트 사전예약을 진행하며, 보틀벙커에서는 명절 연휴 마지막 날까지 주류 선물세트 구매 금액에 따라 최대 5% 추가 할인 혜택을 제공한다.

박혜진 롯데마트 보틀벙커팀장은 "명절 주류 선물 수요는 합리적인 가격대를 중시하는 고객과 희소성 있는 프리미엄 상품을 찾는 고객으로 양극화되는 흐름을 보이고 있다"며, "롯데마트와 보틀벙커의 폭 넓은 주류 라인업으로 다양한 고객 니즈를 충족할 계획"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

