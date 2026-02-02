강원랜드, 스포츠 선수 지원 결실…임경진, 하이원리조트 합류 첫 시즌 LPBA 우승

기사입력 2026-02-02 15:37


강원랜드, 스포츠 선수 지원 결실…임경진, 하이원리조트 합류 첫 시즌 L…

강원랜드의 스포츠 선수 지원 및 육성 노력이 성과로 이어지고 있다. 강원랜드가 운영중인 하이원리조트 소속 임경진 선수가 합류 첫 시즌 만에 LPBA 정상에 올랐다.

2일 강원랜드에 따르면 임경진 선수는 지난 1일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025-26시즌 9차 투어 '웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 결승전에서 정수빈(NH농협카드)을 세트스코어 4-3으로 꺾고 우승했다. 임 선수는 이번 우승으로 우승상금 4000만원과 랭킹포인트 2만 점을 획득하며 시즌 랭킹 6위에서 4위로 도약했다. 개인 통산 세 번째 결승 무대에서 거둔 첫 우승으로, 앞선 두 차례의 준우승 아쉬움을 털어낸 의미 있는 성과다. 이로써 임 선수는 LPBA 역대 16번째 우승자로 이름을 올렸다.

임 선수의 이번 우승은 하이원리조트가 올 시즌을 앞두고 단행한 전략적 선수 영입이 단기간에 결실로 이어졌다는 평가다. 특히 임 선수의 팀 합류 이후 지원 속에 경기력을 끌어올렸고, 데뷔 6시즌 만에 첫 우승이라는 결실로 화답했다.

하이원리조트는 이번 영입을 통해 팀 전력보강과 함께 베테랑 선수의 경험과 리더십을 바탕으로 팀 경쟁력을 한층 강화했다. 강원랜드는 "하이원리조트 구단의 전략적인 선수 영입과 체계적인 지원을 통해 프로당구 발전과 스포츠 마케팅활성화에 기여할 나갈 계획"이라고 밝혔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

2.

"가정폭력에 외도까지" 김지연 VS "아빠 책임 다할것" 정철원...결국 양육권 놓고 잔혹한 싸움 시작

3.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

4.

유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

5.

'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

연예 많이본뉴스
1.

'아파트' 열풍도 넘지 못했다…로제, 빌보드 점령하고도 그래미 불발

2.

"가정폭력에 외도까지" 김지연 VS "아빠 책임 다할것" 정철원...결국 양육권 놓고 잔혹한 싸움 시작

3.

김숙, 조세호 복귀한 '도라이버' 하차한다 "시즌 마지막 같이 못해 미안"

4.

유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

5.

'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

스포츠 많이본뉴스
1.

'29억 초특급 대우' KIA 잔류, 마지막 약점까지 보완한다…"사실 작년에도 부상 이슈 있었지만"

2.

韓 초대형 경사! 김혜성 개막전 선발 2루수 맡는다→평균만 해도 특급 유망주 안 잃어…"호너 트레이드는 손해"

3.

타격왕 180억, 30홈런 220억인데.. → '김하성 300억' 엄청난 SS 프리미엄. 그런데 다치다니

4.

미친 탈압박! 'PSG 왕자' 이강인, 복귀전 맹활약→엔리케 감독 '물개 박수'…"복귀 도운 스태프+동료들 감사합니다"

5.

"이제 소노는 뺍시다!" 견고했던 '소삼가몹 동맹' 탈출, 강력 2옵션 가세, 소노 6강 정조준. KT, KCC 정말 긴장해야 할 때다.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.