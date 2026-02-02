토리든, ‘솔리드인 포맨 세라마이드 보습 올인원’ 출시

기사입력 2026-02-02 16:39


남성 화장품 시장이 지속 성장세를 보이고 있는 가운데 토리든 맨즈케어 제품이 2025년 전년 대비 2배 이상의 폭발적인 성장률을 기록했다.

이러한 흐름 속에서 토리든은 남성 제품 강화 전략의 일환으로 신제품 '솔리드인 포맨 세라마이드 보습 올인원'을 새롭게 선보인다. 해당 제품은 출시 직후 반응이 뜨거웠던 다이브인, 밸런스풀 포맨에 이어 토리든의 세 번째 맨즈 올인원 제품으로, 겨울철 건조해지기 쉬운 남성 피부에 집중적인 보습 장벽 케어를 제공한다.

'솔리드인 포맨 세라마이드 보습 올인원'은 5D 복합 리포좀 세라마이드와 토코페롤을 함유해 피부 겉부터 속까지 빈틈없는 보습을 채워준다. 동시에 탄력과 모공 케어까지 한 번에 가능해 올인원 제품의 강점을 극대화했다. 끈적임 없이 흡수되는 로션 제형으로, 탄탄한 보습감을 선호하는 남성들이 부담 없이 사용할 수 있다.

토리든 브랜드 담당자는 "확대되고 있는 남성 화장품 시장에 발맞춰 남성들의 스킨케어 고민을 보다 세분화한 솔리드인 포맨 올인원을 선보이게 됐다"며 "여름철 밸런스풀 포맨으로 쿨링 진정 케어를 책임졌다면, 올 겨울은 솔리드인 포맨 올인원으로 보습과 장벽 데일리 케어를 경험하길 바란다"고 전했다.

한편, 토리든은 2월 올리브영 '올영픽'에 선정돼 ▲솔리드인 포맨 올인원 기획과 ▲다이브인 포맨 올인원 기획을 선보이며, 최대 36% 할인율로 올리브영 온오프라인에서 만나볼 수 있다.
전상희 기자 nowater@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.