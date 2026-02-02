리만코리아, 자이언트 병풀 담은 ‘ICD 밸런싱 젤 클렌저’ 출시

리만코리아, 자이언트 병풀 담은 ‘ICD 밸런싱 젤 클렌저’ 출시

리만코리아(대표이사 강영재)의 고기능성 스킨케어 브랜드 아이씨디(ICD, 구 인셀덤)가 촉촉하면서도 산뜻한 세정을 돕는 'ICD 밸런싱 젤 클렌저'를 출시했다.

'ICD 밸런싱 젤 클렌저'는 아이씨디의 헤리티지 원료인 '자이언트 병풀'을 담은 저자극 데일리 클렌저로, 노폐물을 말끔히 세정하는 동시에 세안 후에도 피부 유수분 밸런스를 유지해주는 것이 특징이다.

이번 신제품에는 아이씨디의 독점 원료 '자이언트 병풀'로 만든 파우더 소재 '자이언트 병풀™ P100'과 '용암병풀수™'를 함유해 세안 후에도 촉촉한 보습감을 선사한다. 여기에 숙근안개초뿌리추출물, SEBOCLEAR-MP(프로판다이올, 바이오플라보노이드), Pore Laser™(커먼자스민꽃추출물, 흰버드나무껍질추출물, 가지열매추출물 등) 성분을 더해, 과도한 피지를 관리하고 모공을 보다 매끄럽게 케어하는 데 도움을 준다.

또한 피부 유수분 밸런스를 지키는 pH 미산성 포뮬라(pH 5.5~6.5)를 적용해 건강한 피부 컨디션 유지에 도움을 주며, 일차자극 시험과 민감성 피부 대상 일차자극 시험을 완료해 매일 부담 없이 사용할 수 있다.

이 밖에도 고온다습한 환경과 저자극 사용감을 선호하는 글로벌 소비자 니즈를 반영해, 젤 제형으로 가볍고 산뜻한 사용감을 구현했다. 곱고 부드러운 입자의 자이언트 병풀™ P100 파우더를 더해, 제형에서도 원료의 존재감을 시각적으로 느낄 수 있도록 했다.

리만코리아 관계자는 "ICD 밸런싱 젤 클렌저는 세정력은 물론 피부 밸런스까지 함께 고려한 데일리 클렌저로, 가장 기본적인 스킨케어 단계인 클렌징 과정에서 리만의 제품력을 경험할 수 있도록 기획했다"며 "헤리티지 원료가 함유된 클렌저의 효능과 합리적인 가격을 갖춘 이번 신제품은 아이씨디 클렌징 라인의 입문 제품 역할을 할 것으로 기대한다"고 전했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com

