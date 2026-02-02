'요즘 해외서 장난아니라더니...' 라네즈, 캣츠아이 글로벌 앰버서더 발탁

라네즈가 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)를 새로운 글로벌 앰버서더로 선정하고, 음악에서 영감을 받은 신제품 '주스팝 박스 립 틴트(JuicePop Box Lip Tint)' 캠페인을 전개한다.
이번 캠페인은 전 세계적으로 주목받고 있는 한국 립 틴트의 인기에 착안해, 사운드를 컬러로 표현하는 새로운 콘셉트로 기획됐다. 각 컬러는 서로 다른 음악 장르에서 영감을 받아 다채로운 에너지, 무드, 개성을 담았으며, 이는 캣츠아이와 라네즈가 공유하는 창의성과 자기표현의 가치를 반영한다. 본 컬렉션은 라네즈의 브랜드 철학인 'Open to Wonder'를 기반으로, 감각적인 뷰티 경험을 제안한다.
라네즈 관계자는 "라네즈에게 감각적인 경험은 항상 핵심이었고, 플레이버에서 영감을 받은 포뮬러부터 몰입형 브랜드 경험까지 감각을 중심으로 한 스토리텔링을 이어왔다"라며, "신제품 주스팝 박스 립 틴트는 음악을 창작의 출발점으로 삼은 라네즈 최초의 혁신적인 제품으로, 글로벌하고 다양한 에너지를 지닌 KATSEYE와의 파트너십을 통해 보다 생동감 있게 완성되었다"라고 전했다.
신제품 '주스팝 박스 립 틴트'는 라네즈의 워터-오일 리믹스 테크놀로지 (Water-Oil Remix Technology)와 세라마이드 성분을 담았다. 입술에 세럼처럼 부드럽게 발리며, 12시간 동안 촉촉한 윤기와 생생한 컬러를 유지시켜 준다. 끈적임이나 건조함 없이 윤기있는 입술을 완성하는 것이 특징이다. 입술 곡선을 따라 밀착되는 '립 허깅 어플리케이터'와 클립형 패키지는 일상 속 움직임과 휴대성을 고려해 설계됐다.
이번 신규 캠페인은 캣츠아이의 바이럴 트랙 'Internet Girl'을 배경으로, 핑크 컬러의 커스텀 레코딩 스튜디오 세트에서 촬영했다. 사운드, 리듬, 움직임이 컬러로 연결되는 이번 캠페인에서 캣츠아이 여섯 멤버는 각자의 개성과 창의적인 에너지를 대표하는 컬러를 부여받아 개별적으로 조명됐다.
'주스팝 박스 립 틴트'는 미국에서 1월 말 출시를 시작으로, 글로벌 시장에서 순차적으로 출시될 예정이다. 한국은 3월부터 올리브영 및 온라인 채널을 통해 만나볼 수 있으며, 출시를 기념해 특별 프로모션도 진행될 예정이다. 캣츠아이와 함께한 글로벌 캠페인 영상과 콘텐츠는 라네즈 공식 소셜 미디어 채널에서 확인할 수 있다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com