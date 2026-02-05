[경마] 한국마사회 말박물관, 말의 해 기념 초대작가 순회전시 개최… 희망기관 모집

임영주 작가의 작품 'Smiling portrait' 사진제공=한국마사회

한국마사회 말박물관이 2026년 초대작가들과 함께 찾아가는 순회전시를 시작한다.

말박물관은 2009년부터 해마다 약 5~7명의 초대작가를 선발해 꾸준히 전시를 열어왔다. 지금까지 약 75명의 작가가 말을 소재로 한 회화, 사진, 공예, 설치미술 등 다양한 분야의 전시를 열었으며 이 중에는 첫 초대전을 통해 해외까지 진출한 사례로 있다. 이제 막 활동을 시작한 아마추어 작가부터 수십 년의 경력을 가진 베테랑 작가까지 그야말로 말을 그리고 만드는 작가들에게는 꼭 거쳐야 하는 필수 코스가 된 셈이다.

예술 작품을 통한 아름다운 말문화 보급이라는 공동의 목표 아래 말박물관과 초대작가들은 전시 외에도 공공 조형물, 기념품 제작 같은 다양한 협업을 진행해 왔다. 올해는 말의 해인 병오년을 맞이하여 '행복을 전하는 말'이라는 제목으로 전국 순회 전시를 연다.


[경마] 한국마사회 말박물관, 말의 해 기념 초대작가 순회전시 개최… 희…
연미진 작가의 작품 'Escape'. 사진제공=한국마사회
많은 국민들에게 작품의 생생한 감동을 전하기 위해 마련된 이번 전시는 작가들의 작품을 개인이나 기관이 직접 구매하는 것도 가능하다. 작가 작품의 판로를 확장하는 것도 순회 전시의 주요 목적 중 하나이다. 즉, 작가들의 작품을 대중에게 소개하고, 문화 소비 공간과 연계해 예술 작품의 인지도 제고와 판로 확대를 지원함으로써 창작 생태계 활성화에 기여하자는 취지이다.

여러 기관 및 기업의 요청으로 마련된 이번 순회전시는 초대작가들의 말 작품을 모아 전국의 박물관, 미술관 또는 대형 백화점 등을 찾아갈 예정이다. 관람인원, 시설, 보안 등 기본 요건을 갖춘 곳이면 신청 가능하며 작품 운송과 설치, 보험 등의 실비를 부담해야 한다. 전시 기간과 규모는 한국마사회 말박물관 담당자와 전화 협의를 통해 진행할 수 있다. 전시를 희망하는 기관 및 기업은 2월 말까지 관련 사항을 문의하면 된다.


[경마] 한국마사회 말박물관, 말의 해 기념 초대작가 순회전시 개최… 희…
김은주 작가의 작품 '화려한 동행'. 사진제공=한국마사회
올해 총 10개 소 전시를 목표로 하는 이번 순회전의 첫 주인공들은 강양순, 김은주, 연미진, 임영주, 박은주, 김현주, 제혜경 7인 작가이며 전통적으로 말의 도상이 가지는 상징인 도전, 성취, 성공 등 길상의 의미를 전할 예정이다.

한국마사회 관계자는 "이번 순회 전시는 민간과 협업을 통해 국민 체감형 문화 서비스를 제공하는 동시에 예술가들의 창작 활동과 작품유통을 지원하는 복합 문화 사업"이라며 "앞으로도 다양한 사업 파트너와 협력을 확대해 문화예술 지원을 지속적으로 강화할 계획"이라고 밝혔다.

전시와 관련된 자세한 내용은 한국마사회 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

