갤럭시아에스엠, 테크노짐 앞세워 '프리미엄 웰니스 시장' 판 흔든다
- AI·데이터 기반 디지털 웰니스 전략 본격화
- 장비를 넘어 플랫폼으로…호텔·레지던스·사내 체련장·피트니스 센터·홈짐까지 아우르는 통합 웰니스 솔루션 확대
갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)이 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐을 앞세워 국내 프리미엄 웰니스 시장 공략에 본격적으로 나섰다. 단순한 운동기구 공급을 넘어, AI·데이터 기반 디지털 웰니스 솔루션을 통해 개인의 라이프스타일과 퍼포먼스를 종합적으로 관리하는 새로운 시장 모델을 제시한다는 전략이다.
|사진 - AI·데이터 기반 테크노짐 디지털 웰니스 솔루션
최근 웰니스에 대한 관심이 개인의 일상부터 기업 조직 전반으로 확산되면서, 운동과 건강 관리 방식 역시 공간과 형태를 가리지 않는 방향으로 진화하고 있다. 갤럭시아에스엠은 이러한 흐름에 맞춰 테크노짐의 프리미엄 장비와 디지털 트레이닝 시스템을 국내 시장에 체계적으로 전개하고 있다.
테크노짐은 올림픽 공식 파트너로서 축적한 글로벌 스포츠 과학 노하우와 AI 기반 디지털 기술을 바탕으로, 유산소·근력·기능성 트레이닝을 아우르는 통합 웰니스 솔루션을 제공하는 것이 강점이다. 운동 데이터를 기반으로 한 정밀한 트레이닝 설계와 지속적인 퍼포먼스 관리가 가능하다는 점에서, 기존 장비 중심 시장과 차별화된 경쟁력을 갖췄다는 평가를 받고 있다.
갤럭시아에스엠은 이러한 기술력을 바탕으로 개인 고객은 물론 기업과 기관까지 아우르는 입체적인 웰니스 전략을 추진하고 있다. VIP 고객 초청형 프라이빗 웰니스 프로그램을 프라이빗 트레이닝 공간과 기업, 호텔 등 다양한 프리미엄 공간에서 전개하며, 일회성 체험을 넘어 지속 가능한 웰니스 전략을 강화하고 있다.
테크노짐 코리아 이반석 대표는 "웰니스는 일시적인 유행이 아니라 개인과 조직의 지속 가능한 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소"라며 "테크노짐은 글로벌 스포츠 과학과 디지털 기술을 기반으로, 국내 프리미엄 웰니스 시장에서도 기술과 경험의 새로운 기준을 제시해 나갈 것"이라고 말했다.
갤럭시아에스엠은 앞으로도 테크노짐과 함께 프리미엄 홈짐, 퍼스널 트레이닝, 기업 웰니스 등 다양한 영역에서 AI·디지털 기반 웰니스 솔루션을 지속적으로 고도화하며, 국내 프리미엄 웰니스 시장 내 입지를 강화해 나간다는 계획이다.
