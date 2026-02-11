롯데칠성음료, ESG 경영 기반 지속가능성 강화로 미래 경쟁력 확보

기사입력 2026-02-11 18:50


롯데칠성음료, ESG 경영 기반 지속가능성 강화로 미래 경쟁력 확보
제공=롯데칠성음료

롯데칠성음료가 글로벌 환경 이슈에 대응 하기 위해 ESG 경영을 핵심 전략으로 삼고 친환경 패키지 혁신, 온실가스 감축, 사회공헌 활동 등 다양한 활동을 전개하고 있다.

2025년 10월 재생 MR-PET 플라스틱 원료 100%를 활용한 칠성사이다 500ml 제품을 출시했다.

해당 제품은 연간 약 2,200톤의 플라스틱과 2,900톤의 탄소 배출량을 감축할 것으로 기대되며, 폐플라스틱 매립, 소각에 따른 환경 영향을 줄이고 탄소 중립 실현에 기여할 계획이다.

패키지 혁신을 통한 자원순환 노력도 지속하고 있다.

2020년 국내 생수 최초로 무라벨 제품 '아이시스8.0 ECO'를 출시해 재활용 효율을 높였으며, 무라벨 제품은 2025년 1분기 기준 생수 판매 비중의 64%까지 확대됐다.

2024년에는 국내 최초 10g 미만 초경량 페트병을 개발해 플라스틱 사용량을 대폭 줄였다.


롯데칠성음료, ESG 경영 기반 지속가능성 강화로 미래 경쟁력 확보
제공=롯데칠성음료
또한 투명 페트병과 하프 라벨을 적용한 크러시 맥주 제품을 통해 재활용 최우수 등급을 획득했다.

온실가스 감축을 위한 노력도 이어지고 있다.


롯데칠성음료는 충주2공장의 폐기물 매립 제로(ZWTL Gold) 인증 획득 등 환경 성과를 인정받았다.

에너지 효율화와 폐열 회수 설비 도입으로 연간 수천 톤 규모의 탄소 배출량을 감축했으며, 2040년까지 전력 100% 재생에너지 전환을 목표로 하고 있다.

친환경 전기차 도입 확대를 통해 물류 과정의 탄소 저감에도 나서고 있다.

사회적 가치 창출을 위해 '물결(W.A.V.E)' 사회공헌 브랜드를 운영하며 이해관계자 상생, 인권 존중, 환경보전, 나눔 확산 등 4대 전략 방향 아래 지역사회 지원, 환경 교육, 취약계층 지원 등 다양한 활동을 전개하고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 "음료·주류 리딩 기업으로서 "친환경 기술 혁신과 사회적 책임 이행을 통해 기후 변화 대응과 지속 가능한 소비·생산을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

2.

[전문] 아이유 '간첩설'에 '표절설' 악플러 96명 법의 심판 받았다..징역형에 손해배상

3.

[속보] '하나뿐인 내편' 정은우, 오늘(11일) 사망 비보…향년 40세

4.

전현무, '전·무' 저격 논란에도 의연...'아기맹수' 셰프와 화기애애 정면돌파

5.

제니, 이번엔 200억 건물 플렉스…전액 현금으로 '알짜 입지' 찜[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

2.

[전문] 아이유 '간첩설'에 '표절설' 악플러 96명 법의 심판 받았다..징역형에 손해배상

3.

[속보] '하나뿐인 내편' 정은우, 오늘(11일) 사망 비보…향년 40세

4.

전현무, '전·무' 저격 논란에도 의연...'아기맹수' 셰프와 화기애애 정면돌파

5.

제니, 이번엔 200억 건물 플렉스…전액 현금으로 '알짜 입지' 찜[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]울산이 드디어 움직였다, '새로운 날개' 美 벤지 미셸 전격영입…2선 파괴력+속도 'UP'

2.

[단독 비하인드]대한축구협회, 여자 A대표팀 비즈니스석 지원 '대화는 아직 끝나지 않았다'

3.

"이런 올림픽 참관단이 필요했다!" 대한체육회,꿈나무 참관단 밀라노-코르티나 현장 파견[공식발표]

4.

#"'재드래곤'과 찰칵!#끈 떨어진 메달 고쳐드려요#바람을 피웠습니다[밀라노 SNS]

5.

충격! '이제는 임효준이라고 말할 수 없는데...' 얼굴 꽁꽁 가리고 귀화까지 했는데. 두 이름으로 불린 린샤오쥔[밀라노현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.