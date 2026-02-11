롯데칠성음료, ESG 경영 기반 지속가능성 강화로 미래 경쟁력 확보

|
롯데칠성음료가 글로벌 환경 이슈에 대응 하기 위해 ESG 경영을 핵심 전략으로 삼고 친환경 패키지 혁신, 온실가스 감축, 사회공헌 활동 등 다양한 활동을 전개하고 있다.
패키지 혁신을 통한 자원순환 노력도 지속하고 있다.
|
온실가스 감축을 위한 노력도 이어지고 있다.
롯데칠성음료는 충주2공장의 폐기물 매립 제로(ZWTL Gold) 인증 획득 등 환경 성과를 인정받았다.
에너지 효율화와 폐열 회수 설비 도입으로 연간 수천 톤 규모의 탄소 배출량을 감축했으며, 2040년까지 전력 100% 재생에너지 전환을 목표로 하고 있다.
친환경 전기차 도입 확대를 통해 물류 과정의 탄소 저감에도 나서고 있다.
사회적 가치 창출을 위해 '물결(W.A.V.E)' 사회공헌 브랜드를 운영하며 이해관계자 상생, 인권 존중, 환경보전, 나눔 확산 등 4대 전략 방향 아래 지역사회 지원, 환경 교육, 취약계층 지원 등 다양한 활동을 전개하고 있다.
롯데칠성음료 관계자는 "음료·주류 리딩 기업으로서 "친환경 기술 혁신과 사회적 책임 이행을 통해 기후 변화 대응과 지속 가능한 소비·생산을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.