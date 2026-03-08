안현모·궤도의 콘텐츠 큐레이션…LIFEPLUS TV, '라플위클리' 신규 프로그램 2종 론칭

한화생명, 한화손보, 한화투자증권, 한화생명금융서비스, 한화자산운용 등 한화금융계열사의 공동 브랜드 유튜브 채널 라이프플러스 TV(LIFEPLUS TV)가 신규 프로그램 2종 '라플위클리 HOT&NEW'와 '라플위클리 딥다이브'를 선보인다.
대표 콘텐츠 '라플위클리'를 확장한 이번 신규 프로그램은 라플위클리 시청 이유로 '인문·과학 지식 정보'를 1순위, '콘텐츠 추천'을 2순위로 꼽은 구독자 의견을 반영해 기획됐다. LIFEPLUS TV는 이에 따라 ▲최신 콘텐츠 큐레이션 ▲지식·교양 큐레이션 두 방향으로 콘텐츠를 확대하고, 시의성 있는 이슈를 보다 신속하게 다루는 한편 콘텐츠 선택 과정에서의 결정 피로를 덜어 채널 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
기자 출신 방송인 안현모가 고정 MC를 맡은 '라플위클리 HOT&NEW'는 매주 월요일 오후 5시 공개된다. '주목해야 할 작품(HOT)'과 '놓치지 말아야 할 신작(NEW)'을 소개하는 형식으로, 9일에는 '제98회 아카데미 시상식(2026 OSCARS)'을 주제로 한 1화를 공개한다. 이후 '프로젝트 헤일메리', '대한민국에서 건물주 되는 법' 등 다양한 콘텐츠를 회차별 특성에 맞춰 다룰 예정이다. 특히 쉽게 만나보기 어려운 게스트 인터뷰 등을 통해 작품에 대한 새로운 관전 포인트도 제시한다.
과학 커뮤니케이터 궤도가 진행하는 지식·교양 프로그램 '라플위클리 딥다이브'는 매회 하나의 키워드를 중심으로 분야별 전문가와 함께 주제를 심층적으로 분석한다. 1화는 월드 베이스볼 클래식(WBC) 개막 시기에 맞춰, '야구와 세이버메트릭스'를 주제로 5일 공개됐다. 세이버메트릭스(Sabermetrics)는 각종 기록과 통계를 활용해 야구를 분석하는 방법론으로, 진행을 맡은 궤도는 해당 개념을 쉽게 풀어 설명하며 야구를 바라보는 새로운 관점을 제시했다. 향후에는 K-POP 글로벌 팬덤 분석, 국립현대미술관에서 열리는 데이미언 허스트 전시 탐방, 트리플A 게임 개발 역사 분석 등 시의성 있는 이슈를 다룰 계획이다.
라이프플러스 관계자는 "이번 신규 프로그램을 통해 라이프플러스 TV를 최신 트렌드와 싶이 있는 지식을 아우르는 종합 큐레이션 채널로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com