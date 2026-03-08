삼성전자, 글로벌 시장서 TV 매출 기준 점유율

삼성전자가 지난해 글로벌 TV 시장서 매출 기준 점유율 1위를 기록했다. 지난 2006년 이후 20년 연속이다.
8일 삼성전자에 따르면 글로벌 시장조사기관 옴디아가 지난달 23일 발표한 자료 기준 2025년 글로벌 TV 시장의 매출 기준 점유율은 29.1%다. 고가 TV 제품군이 점유율을 이끌었다. 2500달러 이상 프리미엄 시장에서 Neo QLED와 OLED, 라이프스타일 TV 등을 비탕으로 54.3%의 매출 점유율을 보였고, 1500$ 이상 시장에서도 52.2%로 선두를 지켰다.
삼성전자는 2006년 '보르도 TV' 출시를 계기로 글로벌 TV 시장에서 처음으로 매출 기준 시장 점유율 1위(14.6%)에 오른 바 있다. 보르도 TV는 측면에 위치했던 스피커를 하단으로 내리고, 와인을 연상케 하는 곡선형 모서리와 붉은색을 적용한 제품으로 당시 혁신적인 디자인과 성능면에서 긍정적인 평가를 받았던 제품이다. 2009년에는 LED TV를 출시했고 2011년에는 스마트 TV를 출시하는 등 글로벌 TV 시장의 트렌드도 이끌어 왔다. 2015년에는 가구처럼 집안의 인테리어에 자연스럽게 스며드는 '더 세리프', 2017년 아트TV의 시대를 연 '더 프레임' 등을 선보였다. 이후 QLES, 8K TV, AI TV 등을 출시하며 시장 트렌드를 주도했다.
삼성전자는 올해 프리미엄 제품 라인업에 마이크로 RGB TV 제품들을 추가해 OLED, Neo QLED 등과 함께 프리미엄 시장 강화에 나선다.
마이크로 RGB TV는 스크린에 마이크로 크기의 RGB (빨강, 초록, 파랑) LED를 미세하게 배열한 RGB 컬러 백라이트를 적용한 제품이다. 빨강, 초록, 파랑 색상을 독립적으로 정밀 제어할 수 있는 게 특징이다. 미니 LED와 같은 보급형 제품의 라인업도 확대한다.
용석우 삼성전자 VD사업부 사장은 "글로벌 TV 시장에서 삼성전자의 1등 DNA를 바탕으로 다양한 제품과 서비스를 통해 소비자에게 보답해 나가겠다"고 말했다.