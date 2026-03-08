하정우 와인 팝업 스토어 '마키키 아뜰리에' 16일 오픈…세븐일레븐, 롯데백화점 잠실 에비뉴엘서 진행

하정우 와인 팝업 스토어 '마키키 아뜰리에'가 오는 16일 오픈한다.

세븐일레븐은 롯데백화점과 손잡고 오는 16일부터 내달 1일까지 17일간 잠실 에비뉴엘 지하 1층 아메바 팝업 행사장에서 약 30평 규모로 '마키키 아뜰리에'를 진행한다.

하정우 와인은 세븐일레븐의 시그니처 와인 시리즈로, 하정우의 예술 작품을 와인병에 담아내어 와인의 본원적 맛에 시각적 가치를 더한 아트와인으로 오픈런 와인이라는 별칭을 갖고 있다.

지난 2024년 8월 '콜 미 레이터'를 시작으로 지난해 8월 '마키키 쇼비뇽블랑'까지 총 5종(한정판 포함) 100만병 이상이 팔렸다. 연령대별 구매비중은 30대가 40%로 가장 높았다. MZ세대의 트렌디함과 경제력을 두루 갖춘 세대 특성이 반영됐다. 다음으로는 40대 34%, 20대 12% 순을 보였다. 성별로는 여성이 60%였다.

하정우 와인, 앙리마티스 등 아트와인 인기로 세븐일레븐 와인 카테고리 매출은 지난해 전년대비 40%, 올해(1/1~3/6) 34% 증가했다. 지난해 8월 하정우 마키키 쇼비뇽블랑 정식 출시에 앞서 세븐일레븐 첼린지스토어점에서 열린 선출시 행사(07.28)에 많은 인파가 몰리면서 오픈런 대란이 일어난 바 있다.

하정우 마키키 와인의 그림은 하정우가 쉴 때면 찾는다는 하와이 호놀룰루 내에서도 특히 경치가 좋기로 손꼽히는 '마키키'에서 그린 작품이다. 이에 마키키 아뜰리에 팝업 스토어는 하와이 특유의 맑은 자연과 자유로운 휴양의 분위기를 연출하고, 가성비와 함께 트렌디하고 힙한 하정우 마키키 브랜드만의 특징을 보여준다.

마키키 아뜰리에 팝업 스토어에선 2025 오픈런 와인 '마키키 쇼비뇽블랑'과 함께 내달 1일 본 출시를 앞둔 마키키 와인 2탄 '마키키 리슬링'을 사전에 만나볼 수 있다. 리슬링은 3대 화이트 와인 품종 중 하나이며, 이번 마키키 와인의 원산지는 리슬링 대표 명산지로 알려진 미국 워싱턴주 콜롬비아 밸리다. 풍부한 과실향과 선명한 산도의 균형이 탁월한 오프 드라이 화이트 와인으로, 팝업 기간 동안 일 500병 한정 사전 판매된다. 마키키 와인에 담긴 하정우의 예술작품과 마키키 브랜드를 활용한 맥세이프 카드지갑, 코스터, 와인잔, 에코백, 칠링백 등 8종의 굿즈도 판매된다.
