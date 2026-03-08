하정우 와인 팝업 스토어 '마키키 아뜰리에' 16일 오픈…세븐일레븐, 롯데백화점 잠실 에비뉴엘서 진행

|
하정우 와인 팝업 스토어 '마키키 아뜰리에'가 오는 16일 오픈한다.
지난 2024년 8월 '콜 미 레이터'를 시작으로 지난해 8월 '마키키 쇼비뇽블랑'까지 총 5종(한정판 포함) 100만병 이상이 팔렸다. 연령대별 구매비중은 30대가 40%로 가장 높았다. MZ세대의 트렌디함과 경제력을 두루 갖춘 세대 특성이 반영됐다. 다음으로는 40대 34%, 20대 12% 순을 보였다. 성별로는 여성이 60%였다.
하정우 와인, 앙리마티스 등 아트와인 인기로 세븐일레븐 와인 카테고리 매출은 지난해 전년대비 40%, 올해(1/1~3/6) 34% 증가했다. 지난해 8월 하정우 마키키 쇼비뇽블랑 정식 출시에 앞서 세븐일레븐 첼린지스토어점에서 열린 선출시 행사(07.28)에 많은 인파가 몰리면서 오픈런 대란이 일어난 바 있다.
마키키 아뜰리에 팝업 스토어에선 2025 오픈런 와인 '마키키 쇼비뇽블랑'과 함께 내달 1일 본 출시를 앞둔 마키키 와인 2탄 '마키키 리슬링'을 사전에 만나볼 수 있다. 리슬링은 3대 화이트 와인 품종 중 하나이며, 이번 마키키 와인의 원산지는 리슬링 대표 명산지로 알려진 미국 워싱턴주 콜롬비아 밸리다. 풍부한 과실향과 선명한 산도의 균형이 탁월한 오프 드라이 화이트 와인으로, 팝업 기간 동안 일 500병 한정 사전 판매된다. 마키키 와인에 담긴 하정우의 예술작품과 마키키 브랜드를 활용한 맥세이프 카드지갑, 코스터, 와인잔, 에코백, 칠링백 등 8종의 굿즈도 판매된다.
