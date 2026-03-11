반복되는 전산사고 한국투자증권, 이번엔 잔고 조회 오류, 고객 신뢰도 '흔들'

한국투자증권이

모바일트레이딩시스템(MTS)

전산사고로

소비자의

불만과

불편을

키우고

있다.

올해

발생한

전산사고는

벌써

2번째다.

코스피

5000시대를

열며

국내

증시가

호황기에

접어들었음에도

증권사의

거래

시스템이

긍정적인

상황을

따라가지

못하고

있는


아니냐는

지적이

나온다.

한국투자증권은

MTS

전산사고

이유로

거래량

급증을

꼽고

있다.

그러나

최근

국내

증시가

호황인

만큼

거래량도

증가할

수밖에

없다는

점에서

서버

확충


관리

감독에

대한

중요성이

커졌다.

특히

증권사의

MTS

전산사고는

고객

신뢰도에

영향을



있는

요소다.

금융감독원은

한국투자증권의

계좌

잔고

조회

오류를

포함해

업계

전반의

시스템

사고

경위에

대한

정밀

점검에

착수한

상태다.




MTS

전산사고'올해만


번째'




10일

증권업계에

따르면

금융감독원은

최근

한국투자증권의

MTS

계좌

잔고

오류


전산

사고

경위를

파악,

재발

방지

대책

검토에

나섰다.

사고

원인을

파악,

추가

대응

여부를

결정하는

쪽으로

가닥을

잡은

것으로

알려졌다.

증권업계

안팎에선

금감원의

대응

수위에

촉각을

곤두세우고

있다.




MTS의

계좌

잔고

조회

오류의

전산사고는

지난

5일

발생했다.

고객의

MTS에서

일부

퇴직연금

상장지수펀드(ETF)

계좌의

잔고

금액과

보유

수량이

실제와

다르게

표기되는

오류가

발생했다.

전산사고에

따라

일부

고객의

수익률이

부풀려지면서

온라인

주식

커뮤니티에는

관련

사진이

올라와

화제가

되기도

했다.

주식

온라인커뮤니티

등을

종합하면

한국투자증권

MTS의

이번

전산사고로

인한

수익률

급증

표기에

따른

매도로

피해를


사례가

있었던

것으로

알려졌다.

특히

타이밍을

잡다

매도하지

못하거나,

증거금

오류로

매수를



사례로

인한

항의도

있었다.

한국투자증권은

MTS

전산사고에

따른

사례별

세부

피해

보상

기준을

바탕으로

손해액

산출을

진행하고

보상한다는

계획이다.

한국투자증권은

이번

전산사고에

대해

"거래량

급증에

따라

일부

계좌의

ETF(리츠)

보유

잔고

조회에

오류가

발생했다"며

"전산사고

발생

직후

정상화를

완료했다"고

말했다.




id='adfork-spchosun-1'>그러나

증권가와

투자자들

사이에선

MTS

전산사고를

두고

뒷말이

새어

나온다.

MTS의

전산사고는

발생할


있지만,

전산사고가

잦으면

고객

신뢰도

하락으로

이어질


있다는


골자다.

특히


전·후가

아닌

장중

전산사고라면

고객

피해로

이어질

가능성이

높다는

지적도

나온다.



한국투자증권

MTS의

전산사고가

발생한


이번이

처음이

아니다.

지난

1월

5일에

이어

올해만


번째다.당시

MTS의

전산사고에

따라

오전


'MY'

탭과

일부

페이지에서

접속

지연이

발생했다.

접속

지연에

따라

이용자들은

보유

잔고와

예수금,

평가손익,

미체결·체결

내역


정보

확인이

어려워

불편을

겪기도

했다.





최근

발생한

한국투자증권

MTS의

전산사고는

지난

3일

MTS의

전면

개편

이후

발생했다.

개편

당시

한국투자증권은

개인

투자자의

자산관리

니즈에

맞춰

업데이트를

단행했고,

상장지수펀드(ETF)

투자

수요

확대

흐름에

맞춰

접근성을

강화했다고

밝힌


있다.

최근

전산사고가

발생한

부분은

ETF

관련

내용이다.

특히

지난해

추경호

의원(국민의힘)이

금융감독원으로부터

제출받은

국정감사

자료에

따르면

2020년부터

지난해

8월까지

증권사의

전산장애

발생에

따른

피해금액

267억766만원


한국투자증권의

피해액이

65억5472만원으로

가장

컸다.

한국투자증권이

MTS

개편에

나서는


고객이

효율적으로

투자할


있도록

디지털

투자

환경을

고도화해

나가겠다고

강조한

점을

감안하면

엇박자

행보인

셈이다.






"서버

관리·확충

노력…재발방지

노력"

한국투자증권은

MTS의

전산사고로

인해

이용자의

불편을

초래한

것과

관련해

'깊이

사과드린다'는

입장이다.

특히

근본적인

원인

해결을

위한

노력도

기울이겠다고

강조했다.

한국투자증권

관계자는

"전산

서버를

수시로

점검하고,

서버

증설


인프라

확충을

통해

안정적인

투자

환경을

제공하겠다"고

말했다.




김세형

기자

fax123@sportschosun.com


