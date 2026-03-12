개원 1주년 이대혈액암병원, 작년 조혈모세포 이식 130건 달성…전년 대비 2배 급증

기사입력 2026-03-12 18:46


[스포츠조선 장종호 기자] 이대혈액암병원(병원장 문영철)은 10일 이대목동병원 MCC B관 10층 대강당에서 '개원 1주년 기념식'을 개최했다.

기념식에는 유경하 이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장을 비롯해 김한수 이대목동병원장, 최희정 전략기획본부장 등 이화의료원 관계자들이 참석했다.

지난해 3월 4일 개원한 이대혈액암병원은 국내 혈액암 분야의 최고 전문가들이 악성혈액질환을 집중적으로 치료하며 지난 1년 동안 비약적인 성장세를 기록했다.

개원 이전에 비해 외래 및 입원 환자 수, 주요 시술 건수가 모두 약 2배 증가했는데, 특히 2025년 조혈모세포 이식 130건 달성하며 고난도 치료 역량을 증명했다. 아울러 혈액암 진단의 핵심인 골수검사가 개원 이후 지난해 말 1000건을 돌파했다. 이는 이대혈액암병원이 혈액암 진단부터 치료까지 아우르는 혈액암 대표병원으로 자리매김했음을 입증한 것이다.

이대혈액암병원의 성장은 ▲CAR-T/세포치료센터 ▲골수종센터 ▲림프종센터 ▲백혈병센터 ▲소아혈액종양센터 ▲이식지원센터 ▲혈액암가족돌봄센터 등 질환별 특화된 전문센터 운영과 다학제 의료진의 유기적인 협진 체계가 뒷받침되었기에 가능했다.

문영철 이대혈액암병원장은 "개원 1년 만에 조혈모세포 이식과 환자 수 등 모든 지표에서 2배 이상 성장을 이룬 것은 의료진의 헌신과 환자들의 깊은 신뢰 덕분이다"며 "골수검사 등 정밀 진단 역량이 대폭 강화된 만큼, 앞으로도 완치율을 높이는 맞춤형 정밀 의료를 통해 혈액암 환자들에게 희망이 되겠다"고 말했다.
장종호 기자


