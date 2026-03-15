"중동 수출기업 긴급자금 및 전국민 유류비 지급 등 빙자 보이스피싱 주의해야"…금감원, 소비자 경보 발령

기사입력 2026-03-15 15:25


최근 중동 상황 등 혼란으로 인한 수출 애로와 자금난 우려, 물가 상승 등으로 불안감이 높아지면서, 금융감독원이 소비자 경보를 발령했다.

정부가 중동 상황 피해 기업에 대한 수출 바우처 지원, 세금 납부 지원 및 대출 만기 연장 등의 지원책을 적극 추진하는 가운데, 정부 및 금융기관을 사칭한 보이스피싱 사기 수법이 기승을 부릴 것으로 예상되기 때문이다. 정부 및 금융기관을 사칭하여 지원책 신청 등을 명목으로 개인 정보 및 기존 대출 상환 등 자금 이체를 요구하거나, "전국민 에너지 바우처 지급", "영업용 차량 주유비 환급 확대" 등 가짜 뉴스로 그럴듯한 정책을 만들어 접근하는 경우에 대한 우려다. 긴급 자금지원이 가능하다거나, 본인이 신청하지도 않았는데 "긴급자금 지원 대상자로 선정됐다"는 문자로 접근, 자금지원 신청을 위해 문자로 링크(URL 주소) 클릭 유도, 문자 속에 포함된 연락처로 상담 전화 유도 등의 사례가 대표적이다.

금감원은 이에 대한 대응 방안으로 ▲정부 지원 사업에 대한 신청 안내 메시지에 기재된 고객센터 번호나 사이트 주소는 보이스피싱 사기범의 것일 수 있으므로, 반드시 해당 기관의 공식 사이트에서 확인하거나 대표 번호로 직접 문의하여 확인할 것, ▲사기범이 보낸 의심스러운 링크(URL 주소)를 클릭할 경우 개인정보 유출 및 금융 피해로 이어질 수 있으니 절대 클릭하지 말 것, ▲대출을 빙자한 개인정보 요구, 기존 대출 상환 등을 위한 자금 이체 등을 요구한다면 무조건 거절할 것, ▲개인정보 유출로 인한 피해 예방을 위해 '개인정보 노출자 사고 예방 시스템', '안심 차단 서비스'를 활용할 것 등을 당부했다. 아울러 만약 사기범에게 속아 금전을 송금한 경우, 112(경찰청 통합 신고센터)에 즉시 신고하고, 해당 계좌의 지급 정지를 요청해야 한다고 덧붙였다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



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