한화 테크·라이프 부문, 시너지 창출 사업 개발 본격화

◇갤러리아에서 한화비전 AI 카메라가 조리사의 복장 및 위생 수칙 준수 여부를 확인하는 모습.
한화그룹의 테크·라이프 솔루션 부문이 '시너지 창출'을 위한 신사업 개발 나섰다. 테크 솔루션 부문은 한화비전·한화로보틱스·한화세미텍 등 기술 중심 계열사를 중심으로 하고 있고, 라이프 솔루션 부문은 갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등 유통 서비스 계열사를 중심으로 구성됐다. 한화는 앞서 계열사의 인적 분할과 신설 지주인 한화머시너리앤서비스홀딩스 설립 계획 발표와 함께 부문 간 시너지를 활용한 신사업 개척에 나서겠다고 밝힌 바 있다.
17일 한화 테크·라이프 솔루션 부문에 따르면 양 부문은 시너지 창출을 위해 다양한 산업 현장에 활용할 수 있는 신기술과 고객 맞춤형 서비스 발굴에 나선다.
갤러리아백화점과 한화호텔앤드리조트 곳곳에 한화비전과 한화로보틱스의 첨단기술을 활용한 '맞춤형 서비스' 도입을 추진하는 게 대표적이다. AI 카메라를 통한 매장 혼잡도 분석, 고객 선호 등을 파악해 운영 효율과 함께 고객 편의성을 높이는 데 초점을 맞출 계획이다.
◇한화호텔앤드리조트의 더 플라자에 설치된 AI 카메라가 이상 상황 발생을 감지해 알려주는 모습.
AI 카메라에 이상 상황이 포착되면 직원에게 곧바로 알림을 보내 대응하도록 하는 시스템도 구축한다. 각 사 F&B 부문은 비노봇(VINOBOT), 조리로봇과 같이 한화로보틱스의 협동로봇을 고객 서비스에 적극 활용한다는 방침이다. 한화갤러리아 관계자는 "테크 솔루션 부문과 협력이 본격화하면 고객 응대와 서비스의 질이 한층 강화될 것"이라며 "패턴 분석 등 다양한 데이터 축적을 통해 맞춤형 서비스를 제공하는 동시에 매출 증대를 이뤄 나갈 것"이라고 말했다.
◇소믈리에의 모션을 학습해 브리딩을 하고 있는 로보틱스 협동로봇 모습.
아워홈은 안전사고 예방, 식품 위생 및 품질 관리, 원활한 식자재 공급 등을 위해 한화비전의 인공지능(AI) 기술을 일부 사업장에 시범 도입한다. 주방에 설치된 AI 카메라는 조리사 입장과 동시에 복장과 위생 수칙 준수 여부 등을 실시간 점검하는 형태다. 주변의 이상 소리와 온도 등을 감지해 화재 등 사고를 예방하는 '안전 지킴이' 역할도 맡게 된다. 이밖에 효율적인 식자재 공급을 위한 '지능형 자동 발주 시스템' 적용도 추진할 것으로 알려졌다. 식재료 입고 시 바코드 인식과 영상 촬영 기능이 통합 적용된 'BCR 카메라'가 실시간 재고를 자동 등록하고, AI가 스스로 발주하는 '맞춤형 SCM 솔루션' 개발에 나서는 식이다.
테크·라이프 솔루션 두 부문은 인적 분할이 마무리되는 대로 별도 조직을 구성해 부문 간 시너지 창출을 통한 신사업 개발에 적극 나선다는 방침이다. 한화 관계자는 "부문 간 시너지는 한화머시너리앤서비스홀딩스가 그리는 청사진을 보여주는 주요 지표 중 하나"라며 "지속적인 연구개발(R&D) 투자와 협업을 통해 우리 일상을 보다 편리하고 윤택하게 만들 수 있는 다양한 기술을 개발해 나갈 것"이라고 말했다. 김세형 기자 fax123@sportschosun.com