'백상 첫 뮤지컬 연기상' 김준수, 소신 발언 "남녀 따로 시상했으면" (백상예술대상)

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[스포츠조선 정유나 기자] 뮤지컬 배우 김준수가 '백상예술대상' 뮤지컬 부문 연기상 첫 수상자가 됐다.

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8일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 신동엽과 수지, 박보검의 진행으로 '제62회 백상예술대상 with 구찌'가 열렸다. 이날 시상식에서는 한국 뮤지컬 60주년을 맞는 올해 뮤지컬 부문을 신설해 눈길을 끌었다.

뮤지컬 부문 연기상 영예의 첫 수상자는 김준수가 됐다. 김준수는 홍광호, 유리아, 박은태, 민경아 등 쟁쟁한 후보들을 재치고 트로피를 받았다.

수상자로 선정된 김준수는 "정말 받을 줄 몰랐다. 어떤 말을 할지 준비를 안 했다"며 "'백상예술대상'을 항상 TV로 보다가 감사하게도 뮤지컬 부문이 신설되면서 여기에 참석할 수 있었다. 수많은 스타분이 함께 하는 것만으로도 즐기자는 마음으로 기쁘게 왔는데 상까지 받게 되니까 감사드리고 영광스럽다. 광호 형, 경아 씨, 유리아 씨. 좋은 배우들과 함께 이 자리에 있는 것만으로도 행복한데 상을 받아서 그만큼 이 상의 무게감이 느껴진다"라고 말했다.

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그러면서 김준수는 "기쁜만큼 더 정진하라는 뜻에서 준 상인 것 같다. 더 열심히 하겠다"면서 특히 "바람이 있다면 내년부터는 남녀가 따로 하면 더 좋지 않을까"라고 소신발언을 해 관심을 모았다.

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마지막으로 "앞으로도 뮤지컬 배우로서 부끄럽지 않게 열심히 해 나가겠다. 더 좋은 노래, 연기 보여드릴 수 있는 배우가 되겠다"라고 전했다.

jyn2011@sportschosun.com