KT&G, 릴 에이블 스틱 '에임' 통합 "편리성 확대, 소비자 니즈 반영 계획"

기사입력 2026-03-18 17:19


KT&G, 릴 에이블 스틱 '에임' 통합 "편리성 확대, 소비자 니즈 반…
KT&G가 전자담배 '릴 에이블' 전용스틱(리얼, 그래뉼라, 베이퍼스틱)의 라인업을 '에임(AIIM)'으로 통합한다. 릴 전용스틱 제품군을 직관적으로 정리, 소비자 접근성과 편의성을 높이기 위해서다.

18일 KT&G에 따르면 릴 에이블 전용스틱인 리얼 4종, 그래뉼라 6종, 베이퍼스틱 1종까지 총 11종의 제품이 '에임' 브랜드로 통합된다. '에임(AIIM)' 11종과 '레임(RAIIM)' 4종으로 구성돼 총 15종이 해당한다. 리뉴얼된 제품은 기존 재고 소진 이후 순차적으로 판매점에 입점될 예정이다. KT&G는 궐련형 전자담배 디바이스 최신 버전인 '릴 에이블 3.0'을 지난 2월 28일 플래그십 스토어 '릴 미니멀리움'에 출시한 바 있다. 올해 4월부터 온라인몰과 편의점 등으로 판매처를 확대할 계획이다.

KT&G 관계자는 "에임 브랜드 통합은 전용스틱 라인업을 보다 직관적으로 구성해 소비자들이 제품을 쉽게 선택할 수 있도록 하기 위한 것"이라며, "소비자 니즈를 반영한 제품과 브랜드 운영을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



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