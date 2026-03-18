"해외에서도 달린다" 2026 사이판 마라톤 참가자 한국인 37% 비중 최대

기사입력 2026-03-18 17:57


"해외에서도 달린다" 2026 사이판 마라톤 참가자 한국인 37% 비중 …

마리아나관광청이 2026 스케쳐스 사이판 마라톤(사이판 마라톤)을 성료했다고 18일 밝혔다. 사이판 마라톤 대회는 마리아나관광청(MVA)과 북마리아나육상연맹(NMA)이 공동 주최하는 국제 마라톤 행사다. 풀코스, 하프, 10K, 5K 등 다양한 종목으로 진행됐다.

마리아나관광청에 따르면 지난 7일 열린 사이판 마라톤은 올해 18회를 맞은 행사로 가수 션을 비롯해 국내 러닝 및 스포츠 인플루언서들이 다수 참여했다. 올해는 총 15개국에서 772명이 사이판 마라톤에 참가했으며, 한국 참가자는 286명으로 전체의 약 37%를 차지해 국가별 최대 비중을 기록했다.

올해 사이판 마라톤에서는 한국 참가자의 활약이 돋보였다. 하프마라톤에서는 남자부 여자부에서 각각 3위와 2위를 기록했다. 10K 부문에서는 남자부 1위가 나왔고, 여자부의 경우 1위부터 3위까지 모두 한국인이었다.

자미카 타이헤론(Jamika R. Taijeron) 마리아나관광청 청장은 "사이판 마라톤은 아름다운 자연환경 속에서 전 세계 러너들이 함께하는 마리아나의 대표 스포츠 관광 이벤트"라며 "여행과 러닝을 함께 즐길 수 있는 스포츠케이션 데스티네이션로서 마리아나의 매력을 지속적으로 알려 나갈 계획"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍상수·김민희, 공항서 포착된 '3인 가족'…"유모차 밀며 시선 의식 안 해"

2.

'하시3' 서민재, 시설서 홀로 출산·육아…"친부 측서 서류 위조 고발까지"

3.

'11kg 감량' 안선영, 다이어트 성공에 일침 "기본도 모르는 사람 많아"

4.

김정민, '꽃뱀' 낙인에 묻힌 진실…"1억 돌려줘도 5억 요구, 전 남친 유죄였다"

5.

'강제 임신' 노슬비, 가슴 타투도 전남편 탓 "감옥 간 아이 아빠가 강제로 이름 새겨"

연예 많이본뉴스
1.

홍상수·김민희, 공항서 포착된 '3인 가족'…"유모차 밀며 시선 의식 안 해"

2.

'하시3' 서민재, 시설서 홀로 출산·육아…"친부 측서 서류 위조 고발까지"

3.

'11kg 감량' 안선영, 다이어트 성공에 일침 "기본도 모르는 사람 많아"

4.

김정민, '꽃뱀' 낙인에 묻힌 진실…"1억 돌려줘도 5억 요구, 전 남친 유죄였다"

5.

'강제 임신' 노슬비, 가슴 타투도 전남편 탓 "감옥 간 아이 아빠가 강제로 이름 새겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

"51번째 주 승격 어때?" WBC 결승 앞두고 베네수엘라 조롱하던 트럼프, 패배 후 올린 첫 반응은?

2.

대국민사과도 모자랄 판에.. 2등하고 실실 웃은 미국 감독 → 복수하고 개선장군! '코치진 전원 샤라웃'한 우승 감독 [마이애미 현장]

3.

[오피셜]'씁쓸하네' 한국야구 우물 안 개구리라더니, 평균 연봉 1억7536만원 '신기록'

4.

쟤는 왜 왔어? 美 금메달 아이스하키복 위풍당당 워킹...스쿠벌 끝까지 비호감 행보

5.

[현장인터뷰]"4경기 벌써 2골!" 김천 상무 고재현 "부활 위해 항상 노력…자신감 많이 올라왔다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.