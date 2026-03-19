미래아이앤지 새 주인에 ‘스텔라PE’ 낙점…본계약 체결

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유가증권시장 상장사 미래아이앤지와 계열 상장사의 새로운 주인으로 스텔라프라이빗에쿼티(대표이사 김창근, 이하 스텔라PE)가 최종 선정됐다. 매각 절차가 본격화된 이후 우선협상대상자 선정부터 본계약 체결까지 빠르게 진행되면서 이른바 '패키지 딜'이 성사됐다는 평가가 나온다.
이번 거래가 비교적 신속하게 성사된 배경에는 스텔라PE가 제시한 인수 이후 경영 청사진과 이를 실행할 수 있는 역량에 대한 신뢰가 작용했다는 분석이 나온다.
특히 스텔라PE를 이끄는 이수형 의장의 전문성이 거래 신뢰도를 높였다는 평가다. 서울대학교 법과대학을 졸업한 그는 한글과컴퓨터 그룹에서 법무총괄을 맡았던 변호사 출신으로, 현재 에이케이파트너스자산운용 대표이사를 겸하고 있다. 법률과 금융 분야를 아우르는 폭넓은 경험과 네트워크를 갖춘 인물로 업계에서 평가받고 있다.
이어 "해당 계획을 실행할 경영진과 등기임원 후보군의 역량 역시 매도자 측으로부터 높은 평가를 받은 것으로 보인다"고 덧붙였다.
이번 미래아이앤지 인수는 산하에 위치한 여러 상장사의 경영권을 동시에 확보하는 구조라는 점에서 '지주사 성격의 거래'로 평가된다. 스텔라PE는 본계약 체결 이후 복잡하게 얽혀 있는 지배구조를 정비하고 각 계열사의 경쟁력 강화를 위한 작업에 본격적으로 나설 것으로 예상된다.
한편 스텔라프라이빗에쿼티 측은 단순한 재무적 투자에 머무르지 않고 기업의 성장 단계에 직접 참여하는 '모범 자본'으로 자리 잡겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 법률과 투자 실무를 모두 경험한 역량을 기반으로 리스크 관리와 성과 창출을 동시에 달성하겠다는 구상이다.