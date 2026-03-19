미래아이앤지 새 주인에 ‘스텔라PE’ 낙점…본계약 체결

기사입력 2026-03-19 08:17


미래아이앤지 새 주인에 ‘스텔라PE’ 낙점…본계약 체결

유가증권시장 상장사 미래아이앤지와 계열 상장사의 새로운 주인으로 스텔라프라이빗에쿼티(대표이사 김창근, 이하 스텔라PE)가 최종 선정됐다. 매각 절차가 본격화된 이후 우선협상대상자 선정부터 본계약 체결까지 빠르게 진행되면서 이른바 '패키지 딜'이 성사됐다는 평가가 나온다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래아이앤지의 최대주주인 주식회사 엑스와 남산물산의 남궁 견 회장은 우선협상대상자로 선정됐던 스텔라PE와 경영권 지분 매각을 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 실제 인수는 스텔라PE가 설립한 특수목적회사(SPC)인 '스텔라이노베이션투자목적회사'를 통해 이뤄질 것으로 알려졌다.

시장 관심이 집중됐던 최종 매각가는 약 1,200억 원 수준으로 확정된 것으로 전해졌다. 이는 앞서 IB 업계에서 거론되던 예상 거래 범위인 1,000억 원에서 1,400억 원 사이의 중간 수준에 해당하는 금액이다.

이번 거래가 비교적 신속하게 성사된 배경에는 스텔라PE가 제시한 인수 이후 경영 청사진과 이를 실행할 수 있는 역량에 대한 신뢰가 작용했다는 분석이 나온다.

특히 스텔라PE를 이끄는 이수형 의장의 전문성이 거래 신뢰도를 높였다는 평가다. 서울대학교 법과대학을 졸업한 그는 한글과컴퓨터 그룹에서 법무총괄을 맡았던 변호사 출신으로, 현재 에이케이파트너스자산운용 대표이사를 겸하고 있다. 법률과 금융 분야를 아우르는 폭넓은 경험과 네트워크를 갖춘 인물로 업계에서 평가받고 있다.

IB 업계 관계자는 "여러 상장사가 동시에 연결된 구조의 거래였던 만큼 매각 측에서는 무엇보다 인수자의 자금 조달 능력을 중요하게 검토했다"며 "스텔라PE의 자금 동원력이 충분히 검증됐고 인수 이후 기업가치 제고(밸류업)를 위한 구체적인 계획을 제시한 점이 긍정적으로 작용했다"고 설명했다.

이어 "해당 계획을 실행할 경영진과 등기임원 후보군의 역량 역시 매도자 측으로부터 높은 평가를 받은 것으로 보인다"고 덧붙였다.

이번 미래아이앤지 인수는 산하에 위치한 여러 상장사의 경영권을 동시에 확보하는 구조라는 점에서 '지주사 성격의 거래'로 평가된다. 스텔라PE는 본계약 체결 이후 복잡하게 얽혀 있는 지배구조를 정비하고 각 계열사의 경쟁력 강화를 위한 작업에 본격적으로 나설 것으로 예상된다.

한편 스텔라프라이빗에쿼티 측은 단순한 재무적 투자에 머무르지 않고 기업의 성장 단계에 직접 참여하는 '모범 자본'으로 자리 잡겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 법률과 투자 실무를 모두 경험한 역량을 기반으로 리스크 관리와 성과 창출을 동시에 달성하겠다는 구상이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했다"

2.

"190cm 육박" 송일국 삼둥이, 아빠 키 뛰어넘은 인증샷..체격도 비슷

3.

장영란, '백수' 남편 한창 점괘에 울컥…"돈 벌어다 주고 싶은 의지 강해"

4.

송해나, 확고한 왁싱 취향…"털이 싹다 없었으면 좋겠다"

5.

'故안재환 사별' 정선희 "배우자 잃어도 요란히 반응 못해, 슬프지만 하루 살아가야"(집나간)

연예 많이본뉴스
1.

유혜정, 전 남편 서용빈 언급 "딸 태어났을 때 아빠 얼굴, 너무 속상했다"

2.

"190cm 육박" 송일국 삼둥이, 아빠 키 뛰어넘은 인증샷..체격도 비슷

3.

장영란, '백수' 남편 한창 점괘에 울컥…"돈 벌어다 주고 싶은 의지 강해"

4.

송해나, 확고한 왁싱 취향…"털이 싹다 없었으면 좋겠다"

5.

'故안재환 사별' 정선희 "배우자 잃어도 요란히 반응 못해, 슬프지만 하루 살아가야"(집나간)

스포츠 많이본뉴스
1.

"일본을 어떻게 이겨!" 중국도 화들짝 놀란 '탈아시아급' 전력, "女아시안컵 한일전→어른과 아이 싸움 같았다"

2.

손흥민 대격분! 고작 4억짜리가 '살인 태클'→쏘니 부상 우려, MLS 초긴장…흥행 수표+대스타 몸 상하면 안 되는데

3.

韓 축구 철렁! '피 철철' 발목 부상 위기, 손흥민 월드컵 못 나가야 끝날까...또 SON 덮친 무개념 태클, 미소천사 쏘니도 이례적 분노 폭발

4.

역대급 미친 인성! '국민 밉상' 스쿠발, 은메달 야무지게 챙겼다…美 대표팀 망친 장본인→"메달 주우러 멀리도 왔네"

5.

WBC 조기탈락 나비효과? "에이스 두 턴 쉰다" 돌다리도 두들길 수 있는 여유, 토종 트리오도 든든

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.