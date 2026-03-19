양천구, 일자리, 주거 등 청년 정책 사업 추진, 지역 청년들의 삶의 질 높인다.

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양천구(구청장 이기재)가 '청년이 살고 싶은 도시, 양천' 실현을 목표로 일자리,경제·주거, 교육, 복지·문화, 참여·권리 등 5대 분야에 걸쳐 총 35개 사업을 추진한다.
양천구는 '청년예산공시제'를 통해 사업별 예산 규모 및 집행 현황을 체계적으로 분석해 배분 기준을 마련하고, 지역 청년이 실제로 체감하는 효과적인 정책을 발굴·확대하는 선순환 구조를 구축해 나갈 계획이다.
이와 함께 지역 청년의 실태 현황과 정책 수요를 반영한 종합 계획을 수립하고, 일 경험 기회 확대부터 경제·주거 부담 완화, 미래 준비 지원, 삶의 질 향상, 참여 기회 확대까지 다양한 사업을 추진한다.
일자리 분야에서는 청년들의 취업 역량 강화와 실무 경험 제공을 위한 다양한 사업이 추진된다.
경제적 부담 없이 자격 취득에 도전할 수 있도록 1,100명의 미취업 청년에게 1인 최대 20만 원의 국가자격시험 응시료를 지원한다.
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'양천 청년 일자리카페'에서는 1:1 취업 상담, 특강, 화상면접실 지원 등 연중 취업 지원 프로그램을 제공하고 지역 내 다양한 산업군의 현직 선배와 취업 준비 청년을 연결하는 '현직자 멘토링'도 진행한다.
또 '청년점포 육성사업'을 통해 점포 리모델링비 최대 1,000만 원, 임차료 월 최대 100만 원(1년), 홍보·마케팅비 최대 100만 원 등 최대 2,250만 원을 지원한다는 방침이다.
이밖에 일자리박람회 개최, 행정인턴 운영, 창업지원센터 및 디지털 크리에이터 센터 운영 등을 통해 청년들의 성공적인 사회 진출을 위한 든든한 지원 체계를 구축하고 취업 경쟁력 강화를 위한 교육지원도 병행한다.
청년의 경제적 자립과 안정적인 주거 마련을 위한 지원도 강화한다.
올해부터 '청년 월세 지원사업'을 한시 사업에서 계속 사업으로 전환하고, 19세~34세 이하 무주택 청년에게 월 20만 원, 최대 24개월(총 480만 원)까지 임차료를 지원 할 계획이다.
여기에 '희망두배 청년 통장', '청년내일 저축계좌' 사업과 '전세보증금 반환보증 보증료 최대 40만 원 지원' 사업 등 청년세대의 자산 형성에 도움을 줄 수 있는 정책을 추진한다.
청년의 삶의 질 향상을 위한 복지 및 문화 지원도 확대된다.
구직 단념 청년의 자신감 회복과 사회 진출을 돕는 '청년 도전 지원사업'의 지원 인원을 기존 120명에서 130명으로 확대하고, 질병·장애·정신적 어려움 등으로 일상생활에 도움이 필요한 청년을 대상으로 돌봄과 가사 지원을 제공하는 '일상 돌봄 서비스 사업'은 지원 연령을 19세 이상에서 13세 이상으로, 지원 기간을 6개월에서 1년으로 확대해 더 많은 청년에게 돌봄을 제공하는 사업이다.
특히 지난해 '청년정책 경진대회'에서 우수 제안으로 선정된 3개 사업을 정책에 반영해 신규 추진한다.
신월동 청년 커뮤니티 활성화를 위한 '신월, 문화 한잔' 프로그램을 운영하고, 청년 창업가와 예술인의 판로 개척과 홍보를 지원하는 '양천 청년 팝업데이'를 추진한다.
청년 정책 참여 '양천 청년 네트워크'와 '청년정책위원회'를 운영해 정책 수립과 실행 과정에 청년 의견을 반영한다.
또 '청년정책 경진대회'를 통해 제안된 아이디어를 실제 정책으로 연계해 청년 주도 정책 발굴을 지속한다.
이기재 양천구청장은 "청년정책의 투명성과 신뢰도를 높이고, 예산이 꼭 필요한 곳에 효과적으로 쓰일 수 있도록 기준을 마련하는 것이 '청년이 살고 싶은 도시 양천'을 실현하는 시작점이라고 생각한다"며 "청년예산공시제 도입으로 기준을 마련하고, 10만 청년을 위한 정책 로드맵을 실천하며 청년 정책의 모범을 만들어가겠다"고 말했다.