G마켓, 소상공인 육성사업 참여…식품 셀러 참여 업체 지원

기사입력 2026-03-19 09:55


G마켓, 소상공인 육성사업 참여…식품 셀러 참여 업체 지원
◇ G마켓이 지난해 진행한 '올해의 TOPS 상생푸드 페스티벌' 팝업스토어 현장 모습.

G마켓이 식품 분야 소상공인을 지원한다.

G마켓은 정부가 주관하는 '2026년 온라인 브랜드 소상공인 육성사업'(TOPS 프로그램)에 참여할 식품 소상공인 300개사를 모집한다고 19일 밝혔다.

'TOPS 프로그램'은 중소벤처기업부와 한국중소벤처기업유통원이 공동 주최, 민간기업이 성장 잠재력이 있는 소상공인을 지원하는데 초점을 맞춘 프로그램이다. 올해는 13개 민간 플랫폼이 참여하며 G마켓은 식품 분야 셀러 지원 사업을 맡는다.

G마켓은 식품 소상공인 300개사를 선정, 차계적인 지원에 나선다. 중소기업현황 정보시스템을 통해 소상공인으로 확인된 '식품' 판매 셀러라면 누구나 G마켓 지원 프로그램에 참여할 수 있다. 신청은 판판대로 누리집에서 내달 2일까지다. G마켓은 선정된 기업을 대상으로 3단계로 나눠 혜택을 제공ㅎㄴ다. 1단계는 300개사를 대상으로 셀러 맞춤형 컨설팅과 판촉을 위한 광고 머니를 제공하고, 전용 기획전을 통해 판매 활성화를 지원한다. 2단계 혜택은 300개사 중 우수기업을 선발해 제공한다. 할인 쿠폰비용과 추가 광고 머니를 비롯해 G라이브 등의 라이브방송 진행을 무상으로 지원한다. 3단계 혜?은 오프라인 팝업 스토어 운영 기회를 제공이다. 2단계 선발 우수지업중 선발된 올해의 기업을 대상으로 한다. G마켓은 2단계 이상 선발된 기업 중 희망 기업에게 역직구를 통한 해외 수출 판로개척을 지원할 예정이다.

G마켓 관계자는 "온라인을 통한 해외 판로 개척 등 새로운 지원과 함께 상생에 나설 예정"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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