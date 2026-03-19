SSG닷컴, 25일까지 식료품·생필품 최대 50% 할인 '쓱 장보기 페스타' 진행

기사입력 2026-03-19 10:39


SSG닷컴, 25일까지 식료품·생필품 최대 50% 할인 '쓱 장보기 페스…

SSG닷컴이 오는 25일까지 식료품과 생필품을 할인 판매하는 '쓱 장보기 페스타'를 진행한다.

우선 신선식품을 중심으로 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 1등급 한우 삼각살·설깃살·앞다리살(각 180g)을 각 9000원대에 판매하고, 남해마늘 양념 LA갈비(800g)는 2만 7000원대, 남해안 바지락(800g)은 9000원대 가격에 선보인다.

채소·과일 가격도 낮췄다. 미나리(200g)는 40%, 대저토마토(1.2kg)는 7000원 할인 판매한다. 페루산 청포도·씨없는 블랙포도 1+1 행사를 비롯해 수입과일을 최대 8000원 할인된 특가에 구매 가능하다.

가공식품은 신상품에 혜택을 집중했다. 농심 배홍동 막국수(114g*4개) 2개 이상 구매 시 10% 할인하고, 청정원 하프칼로리 마요네즈(290g·485g)는 교차구매 포함 2개 이상 사면 50% 할인이 적용된다. 종가 봄동겉절이 1.1kg을 1만 8000원대에, 풀무원 국산콩 콩나물 200g은 1000원대에 선보인다. 코디 화장지·미용티슈·키친타월 등 생필품은 1+1 행사로 체감 혜택을 높였다.

또한 매일 참여 가능한 '럭키 룰렛 이벤트'를 통해 최대 5000원 장보기 지원금 또는 구매 금액대별 할인 쿠폰을 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 "전국 어디서나 쓱배송과 스타배송으로 더 빠르고 신선하게 받을 수 있다"며, "쓱세븐클럽 회원은 SSG머니 적립 혜택과 함께 회원 전용 상품을 특가에 만나볼 수 있다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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