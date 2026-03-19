SK텔레콤, 패밀리사와 '행복나눔헌혈' 릴레이 켐페인 진행

기사입력 2026-03-19 10:45


SK텔레콤, 패밀리사와 '행복나눔헌혈' 릴레이 켐페인 진행

SK텔레콤이 ICT 패밀리사와 함께 기업 시민으로서 사회문제 해결에 동참하기 위해 '행복나눔헌혈' 릴레이 캠페인을 시작했다고 19일 밝혔다. 행복나눔헌혈 캠페인은 지난 18일 SK T-타워를 시작으로, 연중 전국 20여 개 사옥에서 순차적으로 진행될 예정이다. 참여 ICT패밀리사는 SK스퀘어, SK브로드밴드 등 SK ICT 등이다.

SK텔레콤은 1998년 임직원 단체 헌혈을 시작, 꾸준히 헌혈 문화 확산에 동참하고 있다. 지난 2020년부터는 사옥 릴레이 헌혈을 진행하고 있고, 2024년 이후 약 2000명의 구성원이 자발적으로 참여했다.

SK텔레콤은 헌혈 참여 편의성을 높이기 위해 ICT 기술을 활용한 다양한 서비스를 선보이고 있다. 2007년 긴급 수혈 환자를 위한 '모바일 헌혈', 2011년 앱으로 헌혈 예약을 할 수 있는 '스마트 헌혈' 등이 대표적이다. 2019년에는 세계 최초로 헌혈자의 건강관리를 지원하는 '레드커넥트' 앱을 개발해 대한적십자사에 기부한 바 있다.

엄종환 SK텔레콤 ESG추진실장은 "행복나눔헌혈은 SK텔레콤의 대표 사회공헌 활동"이라며 "생명 나눔의 가치를 확산하고 ESG를 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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