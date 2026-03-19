SK텔레콤, 6G 시대 준비 박차…에릭슨과 AI 기반 네트워크 협력 MOU 체결

기사입력 2026-03-19 11:04


SK텔레콤, 6G 시대 준비 박차…에릭슨과 AI 기반 네트워크 협력 MO…

SK텔레콤이 에릭슨과 5G, 6G의 AI 기반 네트워크 기술 협력 강화를 위한 업무협약(MoU)를 체결했다. 양사는 업무협약을 통해 네트워크 기술의 지속적 진화를 위한 협력 체계를 구축한다. 5G 환경에 혁신 기술의 실질적인 적용을 추진하고, 장기적인 6G 연구와 표준화 기반도 만든다.

19일 SK텔레콤에 따르면 이번 협약은 첨단 네트워크 기술에 대한 공동 연구와 검증에 초점을 맞췄다. 협력 범위는 AI 기반 무선 접속망(AI-RAN), 5G 고도화, 개방·자율 네트워크(Open and Autonomous Networks), 보안, 6G 표준화 및 미래 기술 등이다.

양사는 우선 AI-RAN 분야 협력을 통해 네트워크의 성능, 보안, 에너지 효율 향상을 도모한다. AI-RAN은 네트워크가 채널 환경을 스스로 학습하고 예측하는 과정을 통해 최적화를 수행, 자원을 보다 효율적으로 관리할 수 있는 기술이다.

5G 기술 고도화를 통해 새로운 비즈니스 기회를 창출하고, 차세대 서비스 구현 기반도 마련한다. 개방·자율 네트워크 분야에서는 네트워크 운영을 자동화하기 위한 연구를 진행한다. 이를 통해 멀티벤더(Multi-Vendor) 환경(여러 제조사 장비가 함께 운영되는 네트워크 환경)에서도 생산성과 운영 효율성을 높이는 것을 목표로 한다.

6G 표준화와 미래 기술 분야에서도 협력을 확대한다. 주파수 전략, 초대형 다중 안테나(Extreme MIMO) 기술 진화, 에너지 효율 기술, 통신과 센싱을 결합한 ISAC(Integrated Sensing and Communication) 등에 집중한다는 계획이다.

류탁기 SK텔레콤 네트워크기술담당은 "에릭슨과 협력은 AI 기반 네트워크 진화를 이끄는 핵심 동력인 동시에 6G 시대로 나아가는 중요한 기반이 될 것"이라며 "AI 기반 네트워크 진화와 6G 분야에서 세계 최고 수준의 기술 리더십을 확보하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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