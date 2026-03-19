LG전자, 2026'휘센 뷰' 라인업 확대…고객가치 기반, AI 에어컨 시장 공략

기사입력 2026-03-19 14:24


LG전자, 2026'휘센 뷰' 라인업 확대…고객가치 기반, AI 에어컨 …

LG전자가 LG 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰I (이하 뷰I)을 출시, AI 에어컨 라인업을 확대한다고 19일 밝혔다. 뷰1은 휘센 뷰 시리즈를 경험할 수 있도록 제품 선택지를 넓힌 실속형 모델이다.

LG전자에 따르면 휘센 뷰는 2024년 출시 이후 꾸준히 인기를 끌고 브랜드 시리즈다. 휘센 뷰 시리즈는 지난해 전년 대비 86%가 넘는 판매 신장율을 기록했다. 같은 기간 LG전자 스탠드 에어컨 판매량의 절반에 달하는 수치다. 지난 1월 출시한 2026년형 뷰I 프로(6 시리즈) 또한 이미 2월까지의 판매가 작년 같은 기간의 판매량을 뛰어 넘었다.

뷰 시리즈는 이용자 관리가 수월한 게 특징이다. 에어컨 내부 위생에 관심이 많은 고객이 나사 하나만 풀고 버튼을 누르면 간단하게 청소를 할 수 있다. 2026년 뷰I에는 클린뷰와 함께 상위 라인업에만 탑재됐던 기능을 다수 적용했다. 고객의 위치와 사용패턴을 분석해 온도를 조절하는 '라이더센서', 습도 조절로 쾌적한 실내 환경을 조성하는 '쾌적제습' 등이다. LG전자는 올해 휘센 뷰 시리즈의 총 모델 수를 기존 다섯 개에서 여섯 개로 확대, 고객 선택의 폭을 넓힌다.

장석훈 LG전자 ES사업본부 RAC사업부장은 "지속적으로 새로운 고객가치를 더해 AI 에어컨 시장을 선도할 것"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, '강도 침입' 자택 최초 공개…셀프로 완성한 美친 인테리어

2.

'70세' 김영란 "술 먹고 새벽에 응급실 실려갔다"…충격 과거 고백

3.

홍상수, 子유모차 밀고 김민희와 커플룩…'주변 의식無' 공원 산책 또 포착

4.

박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

5.

"서장훈, 말년에 배우자 온다"…최초 공개된 사주 풀이에 '너털 웃음'

연예 많이본뉴스
1.

나나, '강도 침입' 자택 최초 공개…셀프로 완성한 美친 인테리어

2.

'70세' 김영란 "술 먹고 새벽에 응급실 실려갔다"…충격 과거 고백

3.

홍상수, 子유모차 밀고 김민희와 커플룩…'주변 의식無' 공원 산책 또 포착

4.

박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

5.

"서장훈, 말년에 배우자 온다"…최초 공개된 사주 풀이에 '너털 웃음'

스포츠 많이본뉴스
1.

'역시 대한민국 캡틴 SON' 손흥민은 다 계획이 있구나...월드컵 때문에 미국행, 멕시코 국대+고지대 동시 경험 가능

2.

천하의 오타니가 타자를 포기하다니! 첫 등판 땀 닦아내며 161㎞ 4K 무실점, LAD 5인 로테이션 확정

3.

롯데 타선 핵심, 외국인 타자 레이예스...2G 연속 선발 제외 왜? [부산 현장]

4.

"우리 선발진이 약해보여요?" 천하의 김광현이 5선발 '경쟁'이라니…작년 3위 → 올해는? 사령탑의 한껏 커진 꿈 [인천포커스]

5.

'한때 韓 최고의 골잡이' 황의조의 포효 '메인장식', '전광석화 침투→등딱→오른발 슛' 전매특허 플레이로 4호골 쾅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.