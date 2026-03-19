LG전자, 2026'휘센 뷰' 라인업 확대…고객가치 기반, AI 에어컨 시장 공략

LG전자가 LG 휘센 AI 오브제컬렉션 뷰I (이하 뷰I)을 출시, AI 에어컨 라인업을 확대한다고 19일 밝혔다. 뷰1은 휘센 뷰 시리즈를 경험할 수 있도록 제품 선택지를 넓힌 실속형 모델이다.
LG전자에 따르면 휘센 뷰는 2024년 출시 이후 꾸준히 인기를 끌고 브랜드 시리즈다. 휘센 뷰 시리즈는 지난해 전년 대비 86%가 넘는 판매 신장율을 기록했다. 같은 기간 LG전자 스탠드 에어컨 판매량의 절반에 달하는 수치다. 지난 1월 출시한 2026년형 뷰I 프로(6 시리즈) 또한 이미 2월까지의 판매가 작년 같은 기간의 판매량을 뛰어 넘었다.
뷰 시리즈는 이용자 관리가 수월한 게 특징이다. 에어컨 내부 위생에 관심이 많은 고객이 나사 하나만 풀고 버튼을 누르면 간단하게 청소를 할 수 있다. 2026년 뷰I에는 클린뷰와 함께 상위 라인업에만 탑재됐던 기능을 다수 적용했다. 고객의 위치와 사용패턴을 분석해 온도를 조절하는 '라이더센서', 습도 조절로 쾌적한 실내 환경을 조성하는 '쾌적제습' 등이다. LG전자는 올해 휘센 뷰 시리즈의 총 모델 수를 기존 다섯 개에서 여섯 개로 확대, 고객 선택의 폭을 넓힌다.
장석훈 LG전자 ES사업본부 RAC사업부장은 "지속적으로 새로운 고객가치를 더해 AI 에어컨 시장을 선도할 것"고 말했다.