아이 소변으로 삶은 달걀 얹은 커피 논란…하루 100잔 이상 판매

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 커피 전문점이 어린이 소변으로 삶은 달걀을 올린 아메리카노를 판매해 논란이 일고 있다.
동자뇨 달걀은 둥양 지역의 전통 음식으로, 2008년 둥양시 무형문화유산 목록에도 등재됐다. 현지에서는 10세 이하 남자아이의 소변이 봄철 졸음을 예방하고 여름철 더위를 이겨내는 데 도움이 된다고 믿어왔다.
하지만 의학계는 부작용과 효과에 대해 지적하고 있다.
한 신장내과 전문의는 "소변은 우리 몸에 유익한 성분이 없는 배설물"이라며 섭취를 권장하지 않는다고 밝혔다. 다만 그는 지역 전통 자체에 대해서는 존중한다는 입장을 덧붙였다.
해당 카페는 동자뇨 달걀을 한 번 구워 바삭한 식감을 더한 뒤 커피 위에 올렸으며, 고객이 달걀을 따로 먹거나 음료에 섞어 마실 수 있도록 안내했다.
하지만 이 소식이 SNS를 통해 확산되자 위생 논란이 거세졌다. 일부 네티즌들은 "소변 달걀의 위생이 보장될 수 있느냐"고 지적했고, 현지 주민조차 "지역 사람이지만 먹어본 적 없고 너무 부담스럽다"는 반응을 보였다.
논란이 커지자 매장은 결국 해당 메뉴 판매를 중단했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com