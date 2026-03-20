만져주고 안아주는 '터치 테라피'…220만원에도 중년층 인기

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국 중년층 사이에서 최근 '터치 테라피'라 불리는 새로운 형태의 심리치유법이 인기를 끌고 있다.
업체들은 조용하고 은은한 조명 아래에서 깃털, 벨벳 장갑 등 감각 도구를 이용해 가벼운 쓰다듬기, 포옹 등으로 '감정 치유'를 제공한다고 홍보하고 있다.
고객은 옷을 가볍게 입고 안대를 착용한 채 매트에 누워 투명한 천으로 몸을 덮은 상태에서 프로그램을 받는다.
일반 마사지와 달리 개인적 고민을 나누는 대화가 포함되며, 치료사는 이를 비밀로 유지해야 한다. 가격은 기간과 환경에 따라 1000위안(약 22만원)에서 1만 위안(약 220만원)까지 다양하다.
한 관계자는 터치 테라피를 심리치료나 최면보다 더 깊은 치유법으로 소개한다. 그는 "사람은 접촉 순간 가장 본래적이고 진실한 상태로 돌아간다"고 주장했다.
학술적으로도 터치가 스트레스 호르몬 조절, 체온 유지, 호흡 안정 등에 긍정적 영향을 준다는 연구가 있으며, 성인에게도 우울증·불안·신체 통증 완화 효과가 보고된 바 있다.
중국 내 고객층은 주로 중년층으로 알려졌다.
40대 기혼남성은 "외로운 결혼 생활로 인해 감정적으로 지쳤는데, 해당 서비스를 받고 난 후 다시 살아 있음을 느꼈다"고 했다.
한 40세 여성도 직장과 아버지를 잃은 후 만성 불면증과 두통에 시달렸는데, 여성 치료사가 복부를 만졌을 때 낯선 편안함을 느꼈고, 몸 전체의 불편함이 점차 가라앉았다고 전했다.
하지만 일부에서는 법적·윤리적 문제가 있다는 지적이 나오고 있다.
온라인에서는 "성적 문제를 불러올 수 있다" 등의 우려와 "고양이나 개도 같은 위안을 줄 수 있다" 등의 주장이 함께 나오고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com