현대백화점, 프랑스 봉마르쉐 백화점 식품관 '라 그랑드 에피세리'와 미식 콘텐츠 협업 MOU

기사입력 2026-03-22 10:08


현대백화점, 프랑스 봉마르쉐 백화점 식품관 '라 그랑드 에피세리'와 미식…
　◇프랑스 파리 봉마르쉐 백화점 VIP 회의실에서 정지영 현대백화점 사장(오른쪽)과 질 로드릭(Giles Roderick) 라 그랑드 에피세리 대표가 미식 트렌드 교류 및 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=현대백화점

현대백화점이 세계 최초의 백화점 '봉마르쉐(Le Bon Marche)'의 최고급 식품관 '라 그랑드 에피세리(La Grande Epicerie de Paris)'와 미식 트렌드 교류 및 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.라 그랑드 에피세리가 아시아 지역 백화점과 글로벌 파트너십을 맺은 건 이번이 처음이다.

협약식은 최근 프랑스 파리 봉마르쉐 백화점 VIP 회의실에서 정지영 현대백화점 사장, 질 로드릭(Giles Roderick) 라 그랑드 에피세리 대표 등 양사 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

양사는 이번 협약에 따라 ▲온·오프라인 판매 채널 구축 ▲미식 콘텐츠 활용 공동 마케팅 등 실질적 협업을 진행한다.

현대백화점은 라 그랑드 에피세리가 프랑스 각 지역 미식 장인들과 협업해 선보인 올리브유·잼·소스 등 자체 브랜드(PB) 상품 300여 종을 비롯해 국내 소비자에게 인기가 높지만 해외 직구로만 구매할 수 있는 현지 식료품 등 총 400여 종을 온라인몰을 통해 선보일 예정이며, 향후 현대백화점 주요 점포 식품관에서도 판매할 계획이다.

이와 함께 단순 상품 판매를 넘어 미식 콘텐츠 교류에도 나설 계획이다. 양사는 올해 더현대 서울 등 현대백화점 주요 점포에서 프랑스 미식 문화를 소개하는 전시·체험형 테마 행사 진행을 검토 중이다.

정지영 현대백화점 사장은 "이번 파트너십은 고객에게 새로운 미식 경험을 제공하기 위해 유럽과 아시아를 대표하는 두 회사간에 글로벌 유통 트렌드를 교류해 나가는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 프랑스 미식 문화를 비롯한 다양한 글로벌 협업 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.


김소형기자 compact@sportschosun.com

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