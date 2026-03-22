3월 22일 '세계 물의 날'…하이트진로, 제주 닭머르 해안서 환경정화활동 진행

기사입력 2026-03-22 13:59


3월 22일 '세계 물의 날'…하이트진로, 제주 닭머르 해안서 환경정화활…
　◇지난 19일 제주 닭머르해안에서 하이트진로 제주지점과 제주지방해양경찰청 임직원들이 해변 정화활동을 펼치고 총 2톤의 쓰레기를 수거했다. 사진제공=하이트진로

3월 22일 '세계 물의 날'을 맞아, 하이트진로가 지난 19일 제주 닭머르 해안에서 2026년 1분기 환경정화활동을 진행했다.

하이트진로 제주지점과 제주지방해양경찰청의 MOU 체결 이후 세번째 공동 활동으로, 박상춘 제주해양경찰청장과 하이트진로 제주지점, 제주지방해양경찰청 임직원 등 약 30여 명이 참여해 플라스틱, 낡은 어망, 비닐 등 약 2시간 동안 총 2톤의 쓰레기를 수거했다. 수거된 쓰레기는 해양 환경 문제 해결을 위한 기초 자료로 활용될 예정이다.

올해 첫 활동지인 제주 닭머르 해안은 하이트진로가 2023년부터 분기별 환경정화활동을 이어온 지역으로, 올해도 필요성이 확인돼 활동 대상지로 선정됐다. 제주지방해양경찰청 조사 결과 해양 쓰레기가 많이 발생하는 지역 중 하나이자 제주국제공항 인근 일몰 명소로 관광객 방문이 많은 곳이다.

장인섭 하이트진로 대표는 "하이트진로는 지역사회와 연대를 통해 우리 바다를 우리 손으로 가꾸고 지키자는 취지로 2020년부터 꾸준히 분기마다 해변 정화활동을 지속해오고 있다"며 "앞으로도 지역사회와 협력해 깨끗한 바다 만들기에 동참하며 환경 보호에 앞장서는 기업의 역할을 다하겠다"고 말했다.

한편, 하이트진로 제주지점은 해양환경 보호 활동에 기여한 공로를 인정받아 2024년 제주지방해양경찰청장으로부터 감사장을 수여 받은 바 있다.


김소형기자 compact@sportschosun.com

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