청호나이스, 위생·편의성 강화 얼음정수기 'The M' 선보여
청호나이스가 위생과 편의성을 강화한 얼음정수기 'The M(더 엠)'을 출시했다고 23일 밝혔다. 청호나이스에 따르면 더 엠은 작은 크기가 특징이다. 제품명에 사용된 M(엠)은 핵심 경쟁력을 '크기와 성능의 동시 구현'을 의미하며, Mini Size(소형화)·More Ice(제빙 성능)·Must-Have Design(꼭 필요한 디자인)의 앞글자를 활용했다.
더 엠의 가로 크기는 19.5cm다. 한국물기술인증원 정수기 품질검사 기준을 바탕으로 국내 주요 정수기 제조업체의 카운터탑형 제품을 비교한 결과 가장 작다.
작은 크기에도 불구, 3단계 얼음 사이즈 설정 기능이 탑재됐다. 단계별로 제빙 특성이 달라지는 구조로, 작은 사이즈를 선택할 경우 더 빠른 제빙이 가능해 상황에 맞는 효율적인 사용을 지원한다. 또한 하루 최대 772알, 약 6.7kg의 얼음도 생산이 가능하다.
제품 성능과 함께 디자인과 위생 강화도 힘썼다. 청호나이스의 3가지 시그니처 컬러인 클라우드 베이지, 클라우드 베이지+블랙, 토프 브라운으로 출시해 공간과 인테리어에 자연스럽게 어울리도록 했다. 특히 더 엠은 주요 버튼을 전면에 배치, 터치 진동 기능 등이 적용돼 직관적으로 조작할 수 있도록 했다.
온수는 45℃부터 100℃까지 5℃ 단위로 조절이 가능하고, 전기분해 살균 시스템을 도입된 점도 특징이다.
청호나이스 관계자는 "더 엠 얼음정수기는 크기, 성능, 위생, 사용 경험 전반에서 기존 제품과 차별화를 구현하고 얼음정수기의 새로운 기준을 제시한 제품"이라며 "차별화된 기술력과 제품 완성도를 바탕으로 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
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