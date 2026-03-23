LG헬로비전-부천대, 지역 인재 양성·산학협력 역량 강화 맞손

◇지난 3월 20일 경기도 부천시 부천대학교에서 진행된 업무협약식에서 손기영 LG헬로비전 미디어사업담당 상무(왼쪽)와 최준혁 부천대학교 교학부총장이 기념촬영을 하고 있는 모습.
LG헬로비전이 최근 부천대학교와 지역 인재 양성 및 산학협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 업무협약은 대학의 교육 자원과 케이블TV의 미디어 역량을 결합해 교육과 콘텐츠, 산업을 연결하는 협력 모델을 만들고 로컬 경쟁력을 강화하기 위해 진행됐다.
LG헬로비저에 따르면 업무협약은 지난 20일 부천시 부천대학교 밀레니엄관에서 손기영 LG헬로비전 상무, 최준혁 부천대학교 교학부총장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다. 양측은 'RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업' 시너지 효과를 높이는 데 뜻을 모았다. RISE 사업은 교육부가 추진하는 지역-대학 연계 성장 모델로 지역 산업과 연계한 인재 양성을 핵심으로 한다. 청년 인재를 '키우는 것'을 넘어 '지역에 머무르게 하는' 산학협력 모델을 만들겠다는 것이다.
LG헬로비전과 부천대학교는 교육-콘텐츠-취업으로 이어지는 연계 구조를 기반으로, 지역에 정착하는 인재 양성과 콘텐츠 생태계 활성화에 나서고, 유학생과 재학생의 정주 여건을 강화하고 지역을 기반으로 성장할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다. LG헬로비전은 지역채널과 디지털 플랫폼을 활용해 RISE 사업 전반의 콘텐츠 기획과 확산을 담당하고 청년 인재의 활동과 성과를 스토리로 발굴한다.
손기영 LG헬로비전 미디어사업담당 상무는 "청년 인재들이 콘텐츠 제작 경험을 쌓고 지역에 대한 이해와 애정을 키울 수 있도록 지원하겠다"며 "지역 미디어로서 지역 대학과 협력을 확대하고 지역 콘텐츠 생태계 활성화를 이끌도록 하겠다"고 말했다.