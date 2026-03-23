컬리나우 서초점 오픈…"오프라인 장보기 지원, 연내 추가 지점 확장 계획도"

컬리가 '컬리나우 서초점'을 오픈했다고 23일 밝혔다. 컬리나우는 퀄리티 있는 장보기를 1시간 내외로 누릴 수 있는 컬리의 퀵커머스 서비스로 오프라인 매장 형태로 운영된다.
컬리에 따르면 컬리나우 서초점은 DMC, 도곡에 이은 세 번째 지점이다. 컬리는 DMC와 도곡에서 호응을 바탕으로 서비스 확장을 결정했다. 지난해 12월 기준 컬리나우 주문량은 전년 대비 약 2.5배 증가했다는 게 컬리의 설명이다.
컬리에 따르면 컬리나우 서초점은 주 7일 상시 운영되며, 운영시간은 아침 9시부터 밤 10시까지다. 신선 식품, 간식, 밀키트는 물론 럭셔리·인디 뷰티, 각종 생활용품까지 6000여 개 상품을 갖췄고 베이커리, 디저트류도 포함됐다. 컬리는 서초구에 오피스가 밀집해 있어 점심 도시락이나 간식 등의 주문이 많고, 대규모 주거 단지도 밀집해 있어 신선 식품과 밀키트, 생활용품 등을 찾는 수요도 많을 것으로 예상하고 있다.
컬리는 컬리나우 서초점 오픈을 기념해 다양한 프로모션을 진행한다. 내달 30일까지 매일 오전 9시부터 오후 1시, 오후 5시부터 오후 10시 사이 1만5,000원 이상 구매한 고객에게 무료 배송을 지원하고, 컬리나우를 처음 이용하시는 고객에게는 7000원 할인을 제공한다. 우유, 두부, 계란, 애호박, 콩나물 등 장보기 필수 상품 초저가 할인도 진행한다.