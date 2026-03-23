'차 안에서 가전 제어' 삼성전자, 현대기아와 '카투홈' 서비스 선보여

기사입력 2026-03-23 11:22


'차 안에서 가전 제어' 삼성전자, 현대기아와 '카투홈' 서비스 선보여

삼성전자가 현대자동차그룹(현대차·기아)와 함꼐 차량에서 집 안 가전기기를 제어하는 '카투홈(Car-to-Home)' 서비스를 본격화 한다. 삼성전자는 지난해 9월 지난 9월 현대차·기아와 홈투카(Home-to-Car) 서비스를 선보인 바 있다.

23일 삼성전자에 따르면 홈투카 서비스 본격화를 통해 운전자는 차량 내에서 스크린 터치로 집 안의 에어컨, 공기청정기, 로봇청소기, 조명 등 스마트싱스(SmartThings)에 연결된 카투홈 서비스를 지원하는 기기들을 원격으로 제어할 수 있다. 현대 블루링크·기아 커넥트 서비스 이용 고객은 차량 인포테인먼트 시스템에 설치된 스마트싱스 앱의 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 스마트싱스 계정을 연동해 손쉽게 카투홈 서비스를 이용이 가능하다.

2022년 11월 이후 양산 현대차·기아 ccNC (connected car Navigation Cockpit) 인포테인먼트 플랫폼이 적용된 차량을 중심으로 서비스 이용이 가능하고, 추후 순차 SW 업데이트를 통해 확대할 예쩡이다.

카투홈 서비스 통해 위치정보를 기반으로 자동 실행할 수 있는 스마트싱스의 '스마트 루틴' 기능도 차량에서 이용할 수 있다. 귀가 중인 차량의 위치가 집과 가까워지면 '귀가 모드'를 통해 공기청정기가 실내 공기질을 관리하고 조명이 켜지며 사용자를 맞이하고, 여름철의 경우 에어컨을 자동으로 켜 실내 온도를 조정하는 식이다.

지난해부터 적용된 홈투카 서비스는 사용자가 스마트싱스 앱으로 차량 상태를 확인하고 공조, 시동, 문 잠금·해제, 전기차 충전 시작·중지 등의 기능을 제어할 수 있도록 해준다.

정재연 삼성전자 AI플랫폼센터 스마트싱스팀 부사장은 "카투홈 서비스 론칭은 단순히 기능을 추가한 것을 넘어 고객들이 집과 차량 두 공간에서 하나의 일상을 온전히 누릴 수 있게 해준다"며 "현대차그룹과 긴밀히 협력해 모빌리티와 주거 환경을 잇는 차별화된 연결 경험을 지속적으로 확대해나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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