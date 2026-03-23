한솥, 한그릇 메뉴 강화

식품·외식업계가 간편하게 한 끼를 해결할 수 있는 메뉴를 잇달아 선보이고 있다. 편의점 업계는 개강 시즌을 겨냥한 PB 간편식을 출시하고, 가정간편식(HMR) 업계는 조리 과정을 간소화한 제품을 확대하며 관련 수요에 대응하고 있다.
도시락 업계 프랜차이즈 한솥도시락 역시 신학기 시즌에 맞춰 간편하게 즐길 수 있는 한 그릇 메뉴를 강화하고 있다. 지난 2월 '치킨 난반 덮밥'을 출시한 데 이어 3월에는 '마늘간장 치킨 덮밥'을 선보였다. 한솥도시락은 이전부터 비빔밥, 볶음밥 등 다양한 종류의 한 그릇 메뉴를 출시하며 라인업을 확대해 왔다. 실제로 전 메뉴 가운데 한 그릇 메뉴가 약 54%를 차지할 만큼 높은 비중을 보이고 있다.
한 그릇 메뉴에 대한 수요는 비단 신학기 시즌을 넘어 꾸준히 이어질 것으로 보인다. 혼밥 문화 확산과 1인 가구 증가로 1인식이 보편화되면서 간편식에 대한 수요가 지속적으로 늘고 있기 때문이다. 실제 지난해 4월 배달의민족 '한 그릇 배달 서비스' 주문 건수가 출시 5개월 만에 약 12배 증가한 것으로 나타났다.
한솥도시락 관계자는 "간편하면서도 든든한 식사를 원하는 소비자 니즈를 반영해 다양한 메뉴 개발을 이어가고 있다"며 "앞으로도 한 그릇 메뉴 라인업을 확대해 고객님들에게 만족도 높은 식사 경험을 제공하겠다"고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com
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