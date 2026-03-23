토스 카드라운지 "새해 다짐 통했다"… '갓생 소비' 늘며 교육·운동 혜택 카드 '주목'

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토스(운영사 비바리퍼블리카, 대표 이승건)가 카드 결제 데이터를 토대로 연초 소비 흐름을 살펴본 결과, 자기계발 관련 '갓생 소비'가 늘어난 것으로 나타났다고 23일 밝혔다. 토스의 카드 비교 추천 서비스 '토스 카드라운지(이하 카드라운지)'에서는 이러한 소비 트렌드에 맞는 카드를 비교해볼 수 있다.
카테고리별로 보면 교육·학원 분야의 1인당 지출이 10% 증가하며 가장 가장 큰 폭으로 늘었다. 이어 운동·피트니스, 서점·독서, 생활체육 순으로 소비 증가세가 이어졌다. 연초 자기계발을 목표로 한 소비가 확대되면서 관련 분야 지출이 전반적으로 늘어난 것으로 보인다.
이러한 '갓생 소비' 흐름은 카드 선택에서도 나타났다. 실제로 카드라운지에서 교육, 독서, 운동 등 자기계발 관련 혜택을 제공하는 카드들을 대상으로 최근 신청 완료 기준을 집계한 결과, 하나카드의 '클럽SK카드'가 1위를 차지했다.
토스 관계자는 "연초 자기계발을 목표로 소비 패턴이 달라지면서 이용자들이 자신의 생활 패턴에 맞는 카드 혜택을 비교해 선택하는 경향이 늘었다"며 "토스 카드라운지를 통해 교육, 운동, 독서 등 다양한 생활 카테고리별 카드 혜택을 쉽게 비교하고 자신에게 맞는 카드를 찾을 수 있도록 서비스를 지속 고도화할 계획"이라고 말했다.
한편, 토스는 800여 종 신용카드 혜택을 한눈에 비교해볼 수 있는 카드라운지 사이트를 지난해 7월 오픈했다. 별도의 회원 가입 없이 누구나 쉽게 소비 패턴과 혜택 카테고리를 기준으로 자신에게 맞는 카드를 비교해볼 수 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com