대한항공-대한축구협회, 국가대표팀 후원 파트너십 체결

기사입력 2026-03-23 15:07


대한항공-대한축구협회, 국가대표팀 후원 파트너십 체결
◇우기홍 대한항공 부회장(왼쪽에서 두 번째), 이용수 대한축구협회 상근부회장(왼쪽에서 세 번째), 박항서 대한축구협회 부회장(왼쪽에서 첫 번째), 홍명보 한국 축구대표팀 감독(왼쪽에서 네 번째)이 기념사진을 촬영하는 모습

대한항공이 대한축구협회(KFA)와 23일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 공식 파트너 계약을 체결했다.

대한항공에 따르면 공식 파트너 계약에 따라 향후 2년 간 우리나라 축구 국가대표팀이 이용하는 항공권을 지원하고 대한축구협회 공식 활동을 후원한다. 특히 올해 6월 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 우리나라 축구 국가대표팀을 후원하는 '든든한 12번째 선수'이자 파트너로 활동할 예정이다. 대한항공은 계약을 바탕으로 대한축구협회 및 국가대표팀의 엠블럼 및 시그니처 로고 사용권, 경기장 내 보드 광고권, 대표팀 초상권 등 공식 후원사로서 각종 권리를 갖고, 기내 엔터테인먼트에 탑재할 대한축구협회 관련 콘텐츠와 상영권을 제공 받는다.

대한항공 관계자는 "우리나라 축구 국가대표팀 선수들의 선전을 응원하고 한국 축구의 위상을 전 세계에 알리기 위해 다양한 지원과 협력을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈·이상민, 영구 퇴출 직전...이수근 "이혼은 방송 못했다" ('아근진')

2.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

3.

김대희, ♥승무원 아내+한의대 딸 공개..지성+미모 겸비 '붕어빵' 모녀(독박투어4)

4.

[SC현장] “바로 한다고→왜 나를?” 곽선영·윤두준, ‘용감한 형사들5’ 새 판 짜여졌다

5.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈·이상민, 영구 퇴출 직전...이수근 "이혼은 방송 못했다" ('아근진')

2.

선우은숙, 결국 제주도 내려갔다..화이트 집 공개 '호텔급 깔끔함'

3.

김대희, ♥승무원 아내+한의대 딸 공개..지성+미모 겸비 '붕어빵' 모녀(독박투어4)

4.

[SC현장] “바로 한다고→왜 나를?” 곽선영·윤두준, ‘용감한 형사들5’ 새 판 짜여졌다

5.

이휘재, 한국 홀로 온 이유..쌍둥이 아들 ‘외국인학교 입학’ 때문인가

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 향한 극단적 차별! WBC 한국 대표팀 합류로 밉보였나…'4할 타자' 어이없는 마이너 강등

2.

'로버츠 감독의 무논리 변명' 김혜성을 타격보고 쓸건가요? 사실상 루키 취급

3.

'4이닝 7K 무실점' 대졸 6년차 무명의 반란!…한화서 못핀 재능, 키움서 만개할까 [잠실포커스]

4.

'한화 최대 고민 확인했다' 71G 한승혁-73G 김범수 빠진 자리 어쩌나

5.

어색한 투구폼 뭐지? '사구→폭투→볼넷→안타→밀어내기' 0이닝 4실점! 또 무너진 홀드왕…"내가 너무 급했다" 염갈량 탄식[잠실포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.