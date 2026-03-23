대한항공-대한축구협회, 국가대표팀 후원 파트너십 체결

◇우기홍 대한항공 부회장(왼쪽에서 두 번째), 이용수 대한축구협회 상근부회장(왼쪽에서 세 번째), 박항서 대한축구협회 부회장(왼쪽에서 첫 번째), 홍명보 한국 축구대표팀 감독(왼쪽에서 네 번째)이 기념사진을 촬영하는 모습
대한항공이 대한축구협회(KFA)와 23일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 공식 파트너 계약을 체결했다.
대한항공에 따르면 공식 파트너 계약에 따라 향후 2년 간 우리나라 축구 국가대표팀이 이용하는 항공권을 지원하고 대한축구협회 공식 활동을 후원한다. 특히 올해 6월 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 우리나라 축구 국가대표팀을 후원하는 '든든한 12번째 선수'이자 파트너로 활동할 예정이다. 대한항공은 계약을 바탕으로 대한축구협회 및 국가대표팀의 엠블럼 및 시그니처 로고 사용권, 경기장 내 보드 광고권, 대표팀 초상권 등 공식 후원사로서 각종 권리를 갖고, 기내 엔터테인먼트에 탑재할 대한축구협회 관련 콘텐츠와 상영권을 제공 받는다.
대한항공 관계자는 "우리나라 축구 국가대표팀 선수들의 선전을 응원하고 한국 축구의 위상을 전 세계에 알리기 위해 다양한 지원과 협력을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.