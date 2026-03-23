제주항공, B737-8 10호기 구매 도입…기단 현대화 속도

기사입력 2026-03-23 15:12


제주항공, B737-8 10호기 구매 도입…기단 현대화 속도

제주항공이 최근 차세대 항공기 B737-8 10호기를 구매 도입했다고 23일 밝혔다. 제주항공은 올해 도입을 계획한 7대의 B737-8 항공기 중 두번째 항공기 도입을 완료, 10대의 차세대 항공기를 비롯해 를 보유하며 총 44대의 여객기를 운영하게 됐다.

제주항공에 따르면 B737-8 10호기는 지난 20일 도입됐다. 지난 2023년 B737-8 2대 구매 도입을 시작으로 지난해 6대 차세대 항공기를 추가 도입하는 등 기단 현대화에 속도를 내고 있다.

차세대 항공기 확대는 수익성 개선에 긍정적인 역할을 하고 있다. 제주항공은 2024년 3분기 이후 5분기 만인 2025년 4분기 흑자전환에 성공했다.

실적 개선 요인으로는 차세대 항공기 비중 확대에 따른 유류비 부담 완화 등이 꼽힌다.

지난해 연료유류비는 2024년 대비 약 16% 감소한 것으로 집계됐다는 게 제주항공의 분석이다. 제주항공은 올해에도 차세대 항공기 확대를 통해 연료 효율을 지속적으로 개선하고 유류비 부담 완화 효과를 이어갈 것으로 전망하고 있다.

제주항공 관계자는 "올해 차세대 항공기 7대 도입과 경년기 감축을 병행해 사업 규모 확대보다는 수익성과 재무 건전성을 강화하고, 신뢰회복을 위한 안전관리체계 강화와 핵심 운항 인프라 개선에 대한 투자도 확대할 방침"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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