한국관광공사-조폐공사, 지역사랑 휴가지원 시범사업 활성화 업무협약 체결
한국관광공사가 한국조폐공사와 지역사랑 휴기지원 시범사업 활성화를 위한 업무협약을 체결했다. 지역사랑 휴기지원 시범사업은 지정된 지자체를 방문한 국민에게 여행경비의 50%를 해당지역의 지역화폐로 환급해주는 반값여행 프로그램이다. 내국인 관광 활성화를 통해 지역 소비를 촉진하고, 인구감소지역 경제에 새로운 활력을 불어넣기 넣기위해 기획됐다.
23일 한국관광공사에 따르면사업에 참여하는 지자체가 조폐공사의 지역화폐 플랫폼 '착(Chak)'을 통해 여행경비를 환급하면, 환급액에 대한 지역화폐 발행 수수료가 전면 면제된다. 한국조폐공사는 플랫폼 이용 데이터를 공사와 공유하고 반값여행 지원금의 부정수급을 방지하기 위한 체계적인 모니터링을 지원한다.
한국관광공사와 한국조폐공사는 지역 관광을 통한 소비 촉진을 위해 긴밀한 협력체계도 구축한다. 한국관광공사가 추진 중인 디지털관광주민증, 코리아둘레길, 관광두레, 대한민국 관광공모전 등 주요 사업과 한국조폐공사의 인프라를 연계해 관광 생활인구 확대 및 관광편의 제공 방안을 모색하는 등 중장기적인 시너지를 창출해 나갈 계획이다.
박성혁 한국관광공사 사장은 "한국조폐공사와 업뮤협약은 지역관광 활성화를 위한 반값여행 사업을 안정적이고 효율적으로 운영할 수 있는 강력한 추진력"이라며,"이종산업 간 적극적인 협업을 통해 지역경제에 활력을 불어넣는 융합형 관광 마케팅을 전개해 나가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
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