이수경, 김응수와 '타짜' 이후 20년 만의 만남…비하인드부터 김응수 'MZ 소통법'까지

최종수정 2026-03-23 15:49

- 이수경, '타짜' 속 세배 치기 추억의 위스키 선물, "화란이가 의리 있어."

- 김응수, MZ 사로잡은 비결은 BTS?! "'불타오르네' 맨 처음에 부른 게 나야!"


이수경, 김응수와 '타짜' 이후 20년 만의 만남…비하인드부터 김응수 '…
영화 '타짜'의 주역 배우 이수경, 김응수의 만남이 화제다. 19일 이수경의 유튜브 채널 '이수경력직'에는 '화란이 찾으러 돌아온 '순정남' 김응수! 타짜 비하인드부터 연기 조언까지 | EP.02 연기경력직' 영상이 공개됐다.

이수경은 영화 '타짜'에서 극 중 화란이 일하던 술집 '피아제'의 실제 촬영 장소였던 곳에 곽철용 역의 배우 김응수를 초대했다. 곽철용 스타일의 올블루 정장을 갖춰 입은 김응수는 "화란아 오빠 왔다!"라는 대사로 등장, 이수경과 '타짜' 상황극을 펼쳐 웃음을 안겼다.

이 날 이수경은 "애 셋을 키우는 역할을 맡았는데 어떻게 해야 할 지 모르겠다."라고 연기 대선배 김응수에게 조언을 구했다. 김응수는 "안심되고 반가운 질문"라며 '타짜'의 곽철용을 인생캐로 만들었던 비하인드를 밝혔다. 김응수는 "어떤 캐릭터든 멋있게 한다. 멋있는 것이 설득력이다"라는 자신만의 연기 노하우를 전수하는 것은 물론 "타짜 전체에서 곽철용이 제일 멋있지 않아?"라고 덧붙여 캐릭터에 대한 자부심을 드러냈다.

이에 이수경은 기존 이미지를 벗기 위해 노력했었던 과거를 고백, 허심탄회한 고민을 털어놨다. 그러자 김응수는 "바보 같은 짓이야. 벗어날 필요가 없는 거지."라며 단호하게 조언했다. 이어서 "나랑 홍대 입구 다녀봐 길 막혀! '곽철용이다!'하고 20명이 달려와 안는다."라고 너스레를 떨어 좌중을 폭소케했다.


이수경, 김응수와 '타짜' 이후 20년 만의 만남…비하인드부터 김응수 '…
배우 말고 다른 직업을 가져 본 적 있냐는 질문에 김응수는 "내가 미쳤냐, 사업을 하게"라며 과거 연이은 사업 실패로 힘들었었다는 이수경을 향해 "모르는 건 하지 말아야 된다. 그건 100% 지는 게임"이라고 일침을 가했다. 이수경 역시 "모르는 걸 하지 말아야 하는데 어렸을 때 많이 했다. 좋은 경험 한 거다"라며 쓴웃음을 지어 안타까움을 자아냈다.

흔쾌히 유튜브 촬영에 응해준 선배에게 이수경이 준비한 선물 증정이 이어졌다. '타짜'속 세배치기로 유명했던 추억의 위스키를 준비한 것. 김응수는 "화란이가 의리가 있다"며 반색했다.


마지막으로 두 사람의 대화를 지켜보던 제작진은 김응수에게 'MZ 세대와 소통하는 법'을 물었다. 김응수는 "난 젊은 친구들 좋다. 그 친구들은 대화가 돼! 받아들일 준비가 되어있어."라고 답해 MZ 세대에 대한 애정을 표했다. 이어 "'불타오르네'를 맨 처음에 부른 게 나야!"라며 MZ 세대와 음악으로 교감하는 노하우를 전수했다.

배우 이수경의 세상 모든 경험을 경력으로 만드는 유튜브 '이수경력직'은 매주 목요일 오후 12시에 업로드될 예정이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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