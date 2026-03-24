30년 식탁의 동반자 '대상 청정원'…'라이프푸드 전문 브랜드' 선포

최종수정 2026-03-24 12:19

30년 식탁의 동반자 '대상 청정원'…'라이프푸드 전문 브랜드' 선포
제공=청정원

종합식품 브랜드 청정원이 브랜드 론칭 30주년을 맞아 '라이프푸드 전문 브랜드'로서의 정체성을 강화하고, 소비자 일상과의 접점을 확대하기 위한 다양한 활동을 전개한다.

청정원은 1956년 설립된 대상그룹의 대표 브랜드로, 1996년 론칭 이후 깨끗한 원료와 전통 발효 기술을 기반으로 성장 해왔다.

장류 브랜드 '순창', 간장 브랜드 '햇살담은'을 비롯해 '맛선생', '카레여왕', '홍초', '안주야(夜)', 간편식 브랜드 '호밍스' 등 다양한 제품군을 통해 변화하는 식생활 트렌드에 대응하며 소비자 만족도를 높여왔다.

2021년 '라이프 푸드' 브랜드로 거듭나고자 브랜드 아이덴티티를 재정립하고, 배우 송중기를 모델로 발탁해 청정원을 '정원이'라는 이름으로 의인화한 광고를 선보이며 소비자들로부터 많은 사랑을 받았다.

30주년을 맞은 올해는 '뜻밖의 즐거움'을 테마로 다양한 브랜드 캠페인 활동을 전개한다.

모델로는 밝고 건강한 이미지로 대중적 호감을 얻고 있는 임윤아를 선정해 브랜드 메시지를 강화했다.

티저 영상에서는 '알게 모르게 맛있게'라는 메인 카피를 통해 지난 30년간 일상 속 모든 순간을 채워온 청정원의 존재감을 그려냈다.

영상에 '순창', '햇살담은', '맛선생', '호밍스', '카레여왕', '안주야', '홍초' 등 주요 브랜드가 일상 속 다양한 순간과 함께하는 모습을 담아내며 친근한 이미지를 부각했다.


'우리가 원하던 오늘'을 주제로 한 총 3편의 테마별 영상을 청정원 공식 유튜브 채널을 시작으로 TV 광고, 인스타그램 등 다양한 매체를 통해 선보일 예정이다.

온·오프라인을 통해 소비자와의 커뮤니케이션을 강화하고, 라이프스타일 니즈에 맞춘 신제품도 지속적으로 선보인다는 방침이다.

이와 함께 30주년 기념 엠블럼도 새롭게 공개했다.

해당 엠블럼은 유통 채널과 온라인 플랫폼 전반에 적용돼 30주년 메시지를 효과적으로 전달하는 상징적 장치로 활용될 예정이다.

대상 관계자는 "이번 30주년은 청정원의 브랜드 가치와 방향성을 재정립하는 중요한 계기"라며 소비자와의 접점을 한층 넓혀 나가며 일상 전반에서의 브랜드 경험을 강화해 나가겠다"고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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