한국P&G 다우니, '5성급 호텔 컬렉션 섬유유연제' 6종 출시

최종수정 2026-03-24 12:24

한국P&G 다우니, '5성급 호텔 컬렉션 섬유유연제' 6종 출시
제공=한국P&G
한국P&G 다우니가 '5성급 호텔 컬렉션 섬유유연제' 6종을 출시하고 브랜드 모델 장원영과 함께한 새로운 광고 캠페인을 공개했다.

이번 신제품은 섬세한 향기로 사랑 받아온 다우니 대표 라인인 '7일간 피어나는 향수' 컬렉션을 리뉴얼한 제품이다.

향기에 대한 소비자 기준이 높아짐에 따라 40년 이상 경력을 보유한 전문 조향사들과 협업해 5성급 호텔에서 영감을 얻은 고급스러운 향으로 완성도를 높인 것이 특징이다.

건조기 사용 후에도 향이 오래 유지될 수 있도록 지속력도 한층 강화했다.

이번 제품은 고급 호텔의 공간을 향으로 구현한 6종으로 구성됐다.

깊고 매혹적인 향의 '미스티크', 스파에 온 듯 은은한 향을 담은 '화이트 머스크', 로비의 깨끗하고 청초한 이미지를 표현한 '화이트 티', 침구처럼 포근한 향의 '화이트 코튼', 꽃이 만개한 정원처럼 싱그럽고 우아한 향의 '스프링 가든', 라운지를 연상시키는 맑고 산뜻한 향의 '시트러스 앤 버베나' 등 취향에 따라 선택할 수 있다.

'5성급 호텔 컬렉션 섬유 유연제' 출시와 함께 '뒤돌아 보게 만드는 향기'를 테마로한 새로운 광고 캠페인도 공개했다.

브랜드 모델 장원영의 세련되고 우아한 이미지를 통해 신제품의 고급스러운 향기와 오래 지속되는 잔향을 감각적으로 표현했다.

한국P&G 다우니 관계자는 "'5성급 호텔 컬렉션'은 고급 호텔의 감성을 일상에서도 즐길 수 있도록 다우니만의 기술력을 통해 차별화된 향을 구현한 제품"이라며 "이번 제품을 통해 매 순간 호텔에 머무는 듯한 특별한 향기를 느껴보시길바란다"고 말했다

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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