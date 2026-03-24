집에서 카페를 만나다...동서식품 캡슐커피 '카누 바리스타'

최종수정 2026-03-24 12:27

집에서 카페를 만나다...동서식품 캡슐커피 '카누 바리스타'
제공=동서식품

최근 '홈 카페' 문화 확산과 함께 편의성과 합리적인 가격을 갖춘 캡슐 커피 시장이 빠르게 성장하고 있다.

국내 시장 규모는 약 5,000억 원대로 추산되며, 소비자 취향을 겨냥한 다양한 제품을 선보이고 있다.

2023년 프리미엄 캡슐 커피 브랜드 '카누 바리스타'를 출시한 이후, 다양한 캡슐 라인업과 머신을 통해 개인 맞춤형 커피 경험을 제안하고 있다.

동서식품은 지난 11월 라떼 전용 캡슐인 '카누 소프트 하모니'와 '카누 포르테 앙상블'을 선보이며 제품군을 확장했다.

'카누 소프트 하모니'는 에티오피아 내추럴 원두의 자스민 향과 달콤함이 우유와 어우러져 부드러운 풍미를 제공하며, '카누 포르테 앙상블'은 콜롬비아·브라질 원두의 묵직한 바디감에 다크 초콜릿과 카라멜 풍미를 더해 깊은 맛을 구현했다.

싱글 오리진 라인 '카누 싱글 오리진 브라질 세하도'는 기후 위기와 환경 문제를 해결하기 위해 열대우림동맹(Rainforest Alliance)과 협력한 RA인증 원두를 사용했으며, 아몬드와 초콜릿, 꿀 향이 어우러진 균형 잡힌 풍미가 특징이다.

캡슐뿐 아니라 머신 라인업도 강화했다.

카누 바리스타 캡슐 커피 머신은 고급스러운 소재와 디자인을 갖춘 '카누 바리스타 어반', 심플한 디자인의 '카누 바리스타 브리즈', 미니멀한 사이즈로 좁은 공간에서도 사용 가능한 '카누 바리스타 페블' 총 3종으로 구성됐다


'카누 바리스타'는 기존 에스프레소 캡슐보다 1.7배 많은 9.5g의 원두를 담아, 국내 소비자들이 선호하는 풍부한 아메리카노 맛을 구현한 것이 특징이다.

16종의 전용 캡슐을 선보이고 있는 카누 바리스타는 라이트 로스트, 미디엄 로스트, 다크 로스트, 디카페인, 싱글 오리진 등 로스팅 강도에 따라 취향에 맞는 커피를 경험할 수 있다

동서식품 관계자는 "카누 바리스타는 국내 소비자들이 가장 선호하는 풍부한 맛의 카페 퀄리티 아메리카노를 즐길 수 있는 제품"며 "앞으로도 소비자들의 다양한 커피 취향에 맞는 캡슐과 머신을 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

중국은 '아리랑'도 훔치네…방탄소년단도 당했다, 불법 굿즈 대형 쇼핑몰 판매

2.

'아들만 셋' 김지선, 첫째子 입대에 오열 "요즘 군대 편하다고? 집 떠나면 고생"

3.

장항준, 1433억 '왕사남'에 성과급 60억 잭팟 터지나..."러닝 개런티 안 걸어" ('비보티비')

4.

박성웅, 정신과 찾은 안타까운 근황..."잔인한 악역 후유증 힘들어" ('옥문아')

5.

'유산 아픔' 문지인, 임신 성공에 발달장애 동생도 환호 "조카 사랑해"

연예 많이본뉴스
1.

중국은 '아리랑'도 훔치네…방탄소년단도 당했다, 불법 굿즈 대형 쇼핑몰 판매

2.

'아들만 셋' 김지선, 첫째子 입대에 오열 "요즘 군대 편하다고? 집 떠나면 고생"

3.

장항준, 1433억 '왕사남'에 성과급 60억 잭팟 터지나..."러닝 개런티 안 걸어" ('비보티비')

4.

박성웅, 정신과 찾은 안타까운 근황..."잔인한 악역 후유증 힘들어" ('옥문아')

5.

'유산 아픔' 문지인, 임신 성공에 발달장애 동생도 환호 "조카 사랑해"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세는 됐고 와이스-라이언 안됐다 왜? 韓 MVP, 역대 5번째 ML 개막 로테이션 당당히 입성

2.

160km 문동주가 149km를? 그런데 휴식만이 정답도 아니다. 이유가 뭘까

3.

"봄날, 핑크빛 탁구여신" 신유빈, 무인 스포츠 브랜드 '짱탁구장'과 광고모델 계약[공식발표]

4.

"4할 김혜성 화나겠지만" 마이너행 당연하다? 왜?…다저스, 1할 유망주 쓸 명분 무엇이길래

5.

검정에 둘러싸인 '오피셜' 토트넘 엠블럼, '강등 위기' 또 무슨 일이 있었나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.