집에서 카페를 만나다...동서식품 캡슐커피 '카누 바리스타'

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최근 '홈 카페' 문화 확산과 함께 편의성과 합리적인 가격을 갖춘 캡슐 커피 시장이 빠르게 성장하고 있다.
동서식품은 지난 11월 라떼 전용 캡슐인 '카누 소프트 하모니'와 '카누 포르테 앙상블'을 선보이며 제품군을 확장했다.
'카누 소프트 하모니'는 에티오피아 내추럴 원두의 자스민 향과 달콤함이 우유와 어우러져 부드러운 풍미를 제공하며, '카누 포르테 앙상블'은 콜롬비아·브라질 원두의 묵직한 바디감에 다크 초콜릿과 카라멜 풍미를 더해 깊은 맛을 구현했다.
캡슐뿐 아니라 머신 라인업도 강화했다.
카누 바리스타 캡슐 커피 머신은 고급스러운 소재와 디자인을 갖춘 '카누 바리스타 어반', 심플한 디자인의 '카누 바리스타 브리즈', 미니멀한 사이즈로 좁은 공간에서도 사용 가능한 '카누 바리스타 페블' 총 3종으로 구성됐다
'카누 바리스타'는 기존 에스프레소 캡슐보다 1.7배 많은 9.5g의 원두를 담아, 국내 소비자들이 선호하는 풍부한 아메리카노 맛을 구현한 것이 특징이다.
16종의 전용 캡슐을 선보이고 있는 카누 바리스타는 라이트 로스트, 미디엄 로스트, 다크 로스트, 디카페인, 싱글 오리진 등 로스팅 강도에 따라 취향에 맞는 커피를 경험할 수 있다
동서식품 관계자는 "카누 바리스타는 국내 소비자들이 가장 선호하는 풍부한 맛의 카페 퀄리티 아메리카노를 즐길 수 있는 제품"며 "앞으로도 소비자들의 다양한 커피 취향에 맞는 캡슐과 머신을 꾸준히 선보일 것"이라고 말했다.