보령컨슈머헬스케어, 맞춤형 펫 헬스케어 브랜드 '댕댕포스'

최종수정 2026-03-24 12:52

보령컨슈머헬스케어, 맞춤형 펫 헬스케어 브랜드 '댕댕포스'
제공=보령컨슈머헬스케어

보령컨슈머헬스케어는 반려견 전문 영양제 브랜드 '댕댕포스' 론칭 하면서 제품 2종을 출시했다.

댕댕포스는 반려견의 주요 질환들을 사전에 예방할 수 있도록 맞춤형 펫 헬스케어 브랜드다.

예방의학 관점에서 영양소 보충을 체계적으로 관리해 반려견의 건강한 일상 유지를 돕는 것을 목표로 하고 있다.

이번 제품 2종은 '댕댕포스 종합건강'과 '댕댕포스 관절건강'으로 소화 및 흡수율을 높인 가수분해 연어 단백질을 사용해 알러지 부담을 낮춘 것이 특징이다.

또한 1cm 미만 크기의 부드러운 펠릿 제형으로 개발해 어린 강아지부터 노령견까지 부담없이 섭취가 가능하다.

이와 함께 기능성 원료 함량을 100% 투명하게 공개해 안심하고 선택할 수 있도록 했다.

'댕댕포스 종합건강'은 간, 눈, 면역, 피부, 항산화 등 반려견의 주요 건강 기능을 한 번에 관리할 수 있도록 다양한 성분을 담은 종합 영양제다.

반려견 대상 임상 검증이 완료된 복합 기능성 특허 균주인 'L.Cripatus KT-11' 원료를 함유해 반려견의 면역력 증가 및 알레르기 완화에 도움을 줄 수 있다.


'댕댕포스 관절건강' 또한 NAG, 콜라겐, 콘드로이친, 히알루론산, 비타민D 등 기능성 원료를 한 정에 담아 관절 및 연골 건강을 관리할 수 있도록 설계한 제품으로, 비만, 미끄러운 실내 환경, 노화와 같은 요인으로 위협받는 반려견의 관절 건강을 꾸준하게 관리하고 관련 질환을 예방하는데 도움을 줄 수 있다.

제품 담당자는 "댕댕포스는 반려견 특성에 맞춘 성분, 함량 설계를 기반으로, 반려견의 건강 상태에 따라 필요한 기능을 선택적으로 관리할 수 있도록 기획한 브랜드"라며" 앞으로도 생애주기와 건강 변화에 맞춘 제품을 확대해 펫 헬스케어 시장 내 입지를 강화하겠다"고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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