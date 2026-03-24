에이피 뷰티, 신제품 '프라임 리저브 리트리니티 프로토콜' 출시

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에이피 뷰티(AP BEAUTY)가 신제품 '프라임 리저브 리트리니티 프로토콜'을 출시한다.
플라보노이드 228K™는 에이피 뷰티 연구팀이독자적으로 개발한 신품종으로 228K 플랜트추출물에 특허 성분인 레드 플라보노이드 및 다이아몬드와 함께 발효한 흑효모 부스터를 결합해 완성한 복합 성분이다.
피부 깊숙이 작용해 새로 태어난 피부처럼 젊고 건강한 피부로 가꿔주는 안티에이징 효과를 돕는다.
리페어, 리버스, 리저브로 이어지는 세 단계를 각각 10일씩 사용하는 방식으로, 한 달 사용만으로도 오래 지속되는 안티에이징 효과를 경험할 수 있다.
처음 10일 동안 사용하는 리페어 단계는 피부 컨디션의 회복과 개선에 초점을 맞췄다.
연약해진 피부를 빠르게 회복시켜 새로 태어난 피부처럼 젊고 건강한 상태로 가꾸며, 눈에 띄는 피부 변화를 이끌어낸다.
이어지는 리버스 단계에서는 피부 깊숙이 작용하는 핵심 성분이 주름, 탄력, 투명도를 집중적으로 개선해 한층 건강한피부 상태로 끌어올린다.
마지막 10일 동안 사용하는 리저브 단계에서는 젊고 건강해진 피부 상태를 안정적으로 유지하도록 돕는다.
초고함량으로 배합된 플라보노이드 228K™가 개선된 탄력과 광채를 견고하게 지켜 오래 지속되는 안티에이징 효과를 완성한다.
신제품 '프라임 리저브 리트리니티 프로토콜'은 이번달부터 전국 주요 백화점 내 에이피 뷰티 매장에서 만나볼 수 있다.