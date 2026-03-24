"컵 높이 자동 인식하고 살균까지 자동으로"...'코웨이 아이콘 정수기 3'

최종수정 2026-03-24 12:58

"컵 높이 자동 인식하고 살균까지 자동으로"...'코웨이 아이콘 정수기 …
제공=코웨이

매일 수시로 사용하는 정수기에 스스로 해결해 주는 자동화 기술이 접목되어 새로운 진화를 맞이하고 있다.

'코웨이 아이콘 정수기 3'는 가전의 자동화 트렌드를 반영한 대표적인 제품이다.

기존 코웨이 정수기 사용 고객 3천여 명 이상에게 받은 설문을 분석해 '고객이 진짜 원하는 기능'을 담아낸 것이 특징이다.

눈길을 끄는 기능은 용기를 자동으로 인식하는 '스마트 무빙 파우셋'으로 출수 시 컵이나 텀블러 등의 높이를 센서가 자동으로 감지해 파우셋이 위아래로 움직인다.

덕분에 낮은 종이컵이나 길이가 긴 텀블러에 상관없이 물 튀는 현상을 최소화해 위생적인 주방 관리에 도움을 준다.

매일 사용하는 정수기의 핵심인 '위생 관리' 역시 강력한 자동 살균 시스템을 통해 물이 추출되는 매 순간마다 유로 끝단에서 흐르는 물을 강력한 UV로 살균하고 6시간마다 기기 스스로 정기적인 살균을 진행해 더욱 안심하고 깨끗한 물을 마실 수 있다.

자동화 기술로 편의성을 높임과 동시에 정수기 본연의 공간 효율성과 필터 성능도 놓치지 않았다.

가로 16cm의 초소형 사이즈로 좁은 주방 어디에나 부담 없이 설치할 수 있으며, 크기는 줄이면서도 성능을 강화한 '올인원 나노트랩 필터'를 탑재해 물속 유해 물질부터 바이러스까지 촘촘하게 걸러낸다.


또한 기기 좌우에 여유 공간이 없어도 전면 커버만 열면 필터를 교체할 수 있는 전면부 필터 교체 구조를 적용해 공간 활용도와 관리의 편리함을 동시에 강화했다.

코웨이 관계자는 "시간의 가치가 그 어느 때보다 중요해진 현대 사회에서, 일상의 불편함을 스스로 해결해 주는 자동화 가전의 수요는 계속해서 증가하고 있다"며, "고객의 목소리에 귀 기울여 실질적인 만족감을 높일 수 있는 제품을 출시해 나갈 것"이라고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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