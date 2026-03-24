신생아의 수유텀을 돕는...매일유업, '앱솔루트 산양 100'

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매일유업은 저출산 극복 흐름과 고품질 육아 제품에 대한 수요 증가에 발맞춰 '앱솔루트 산양100'을 필두로 프리미엄 산양 분유 시장에서의 지배력을 더욱 강화하고 있다.
또한 우유의 유당 대비 소화가 느린쌀 전분을 배합한 과학적인 탄수화물 영양 설계로 아이의 포만감도 오래 유지 시킨다.
아기의 장건강을 위한 '황금변설계'도 눈에 띈다.
또한 두뇌 구성 성분인 DHA와 ARA 및 망막 구성 성분인 루테인을 모유 수준 함량에 맞춰 영양설계를 했다.
더불어 아기의 자기 방어 체계 형성을 위한 뉴클레오타이드도 포함 되어 아기의 건강한 성장 발달을 돕는다.
앱솔루트산양100은 1캔당 350g 용량 제품이며, 매일유업 공식몰 매일다이렉트 및 네이버 직영 스토어, 쿠팡 등에서 구매 가능하다.
매일유업 관계자는 "'앱솔루트 산양100은 출산율 회복이라는 반가운 소식과 함께 신생아를 둔 부모들이 가장 불안해하는 100일과 규칙적인 수유텀을 돕는데 초점을 맞춘 산양분유제품이다"라며 "첫 100일은 아기의 건강에 골든타임과 같은시기로 아이의 건강한 성장 발달을 돕는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.