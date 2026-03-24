하이트진로, 손흥민 모델 '테라 X SON7' 스페셜 에디션 출시

최종수정 2026-03-24 12:31

하이트진로, 손흥민 모델 '테라 X SON7' 스페셜 에디션 출시
제공=하이트진로

하이트진로가 '테라' 출시 7주년을 맞아 축구 국가대표 손흥민을 신규 모델로 발탁하며 대대적인 브랜드 캠페인에 나섰다.

이번 모델 선정은 테라의 '7주년'과 등번호 '7번'을 상징하는 손흥민의 이미지가 맞물리며 강력한 시너지 효과를 기대한 전략이다.

특히 현역 선수로서 보여주는 역동성과 에너지가 '리얼탄산 100%'를 강조해온 테라의 브랜드 정체성과 부합한다는 점이 주요 배경으로 꼽힌다.

TV 광고 시리즈를 중심으로 '테라 X SON7' 스페셜 에디션 출시 등 온·오프라인 전반을 아우르는 캠페인을 전개해 나갈 계획이다.

첫 TV광고에서는 손흥민이 기자회견장에 등장하는 장면을 통해 강렬한 존재감을 드러내며 브랜드 메시지를 직관적으로 전달한다.

2편에서는 축구 경기장을 배경으로 프리킥 장면을 연출, '99%는 리얼이 아니다. 100%가 아니라면' 이라는 메시지와 함께 공이 테라 병으로 들어가는 장면을 통해 '리얼탄산 100%'의 차별성을 강조한다.

'테라 X SON7' 스페셜 에디션은 리얼탄산100% 테라의 대표 아이덴티티인 삼각 로고와 골드 컬러는 유지하면 손흥민의 사진과 실제 사인을 디자인에 적용했다.

골 세레머니인 '찰칵 포즈'를 전면에 내세웠으며, 병 뚜껑에는 축구공 이미지와 함께 'SON'과 '7'을 새겨 재미요소를 더했다.


에디션 제품은 500ml 병을 비롯해 다양한 캔 제품과 1.6L 페트 등 총 6종으로 전국 모든 채널에서 판매한다.

테라는 2019년 3월 출시 이후 39일 만에 100만 상자 판매를 돌파하며 빠른 성장세를 기록했다.

하이트진로 관계자는 "테라는 출시부터 100% 리얼탄산을 강조해오며 청정한 맛과 강렬한 탄산감으로 시장에 새 바람을 일으켜왔다."며 "대한민국 '7번'을 대표하는 손흥민과의 협업을 통해 테라의 핵심 메시지를 더욱 강력하게 전달할 것"이라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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