hy, 균주번호로 제시하는...프로바이오틱스

최종수정 2026-03-24 12:49

hy, 균주번호로 제시하는...프로바이오틱스
제공=hy

hy가 프로바이오틱스 선택의 새로운 기준으로 '균주번호(Strain Number)'를 제시하고 관련 캠페인을 진행한다.

균주번호는 프로바이오틱스 균주의 고유 식별 체계로, 같은 종이라도 균주에 따라 기능과 특성이 다르다.

hy는 자체 연구진을 통해 균주를 발굴하고 안전성과 기능성을 검증한 뒤 고유 번호를 부여한다.

1995년 국내 유산균 국산화에 성공하며 'HY8001'을 부여한 이후, 약 50여 년간의 연구를 통해 현재 총 99종의 자체 균주번호를 확보했다.

이 중 3종은 식품의약품안전처의 개별인정형 기능성 원료로 인정받았고, 4종은 미국 식품의약국(FDA)의 신규 건강식품 원료(NDI)에 등록되며 글로벌 기준을 충족했다.

최근 상용화된 'HY7017' 역시 면역 기능 증진에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 원료로 인정받았으며, 해당 균주는 자사 제품 '엠프로 면역'에 적용되고 있다.

제품 패키지에 균주번호를 명확히 표기해 소비자가 기능성과 안전성을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

특히 QR코드 로고를 도입해 스캔 시 균주별 연구 데이터와 차별성을 바로 확인할 수 있도록 접근성을 높였다.


개별인정형 원료는 기능성과 안전성이 입증된 경우에만 부여되며 일정 기간 독점 사용 권한이 보장된다.

이번 인증으로 hy가 보유한 개별인정형 원료는 총 9종으로 늘었다.

온라인과 오프라인을 통합한 이벤트도 진행한다.

균주번호 확인 이벤트를 통해 경품을 증정하고 체험단을 신청하면 제품 경험 기회를 제공한다.

배구선수 출신 김연경을 모델로 한 TV 광고를 통해 "확신은 균주번호 확인으로부터"라는 메시지를 전달하며 신뢰성을 강조한다.

hy 중앙연구소는 1976년 설립 이후 약 5100종의 균주 라이브러리를 구축했으며, 등록 특허 106건과 특허 균주 61종을 확보했다.

B2B 전문 브랜드 'hyLabs'를 통해 균주 사업도 확장 중이며, 시장에서 기술력을 인정받으며 매출액은 전년 대비 29% 신장했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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