hy, 균주번호로 제시하는...프로바이오틱스

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hy가 프로바이오틱스 선택의 새로운 기준으로 '균주번호(Strain Number)'를 제시하고 관련 캠페인을 진행한다.
1995년 국내 유산균 국산화에 성공하며 'HY8001'을 부여한 이후, 약 50여 년간의 연구를 통해 현재 총 99종의 자체 균주번호를 확보했다.
이 중 3종은 식품의약품안전처의 개별인정형 기능성 원료로 인정받았고, 4종은 미국 식품의약국(FDA)의 신규 건강식품 원료(NDI)에 등록되며 글로벌 기준을 충족했다.
제품 패키지에 균주번호를 명확히 표기해 소비자가 기능성과 안전성을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.
특히 QR코드 로고를 도입해 스캔 시 균주별 연구 데이터와 차별성을 바로 확인할 수 있도록 접근성을 높였다.
개별인정형 원료는 기능성과 안전성이 입증된 경우에만 부여되며 일정 기간 독점 사용 권한이 보장된다.
이번 인증으로 hy가 보유한 개별인정형 원료는 총 9종으로 늘었다.
온라인과 오프라인을 통합한 이벤트도 진행한다.
균주번호 확인 이벤트를 통해 경품을 증정하고 체험단을 신청하면 제품 경험 기회를 제공한다.
배구선수 출신 김연경을 모델로 한 TV 광고를 통해 "확신은 균주번호 확인으로부터"라는 메시지를 전달하며 신뢰성을 강조한다.
hy 중앙연구소는 1976년 설립 이후 약 5100종의 균주 라이브러리를 구축했으며, 등록 특허 106건과 특허 균주 61종을 확보했다.
B2B 전문 브랜드 'hyLabs'를 통해 균주 사업도 확장 중이며, 시장에서 기술력을 인정받으며 매출액은 전년 대비 29% 신장했다.